به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بنا مدیر تیم‌های ملی و سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی اعلام کرد رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان کشور به عنوان یکی از مراحل انتخابی تیم ملی محسوب می شود.

ضمنا رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی کشور طی روزهای 22 و 23 اسفندماه سالجاری برگزار می شود که شهر میزبان این پیکارها نیز بزودی مشخص می‌شود.

با نظر محمد بنا سه فرنگی کار طلایی المپیک لندن یعنی حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی از حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور معاف شدند،اما تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی باید در این رقابتها شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان نیز از روز 10 آبان ماه در خانه کشتی برپا خواهد شد.