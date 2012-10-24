اردوی راهیان نور با رضایت والدین است

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ حسین ممتحن امروز در نشست خبری در خصوص واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان دختر در راه بازگشت از اردوی راهیان نور،گفت: همزمان با حادثه کشته شدن 21 دانش‌آموز دختر، 47 نفر دیگر در حوادث دیگر جان باختند که یکی از این حوادث در همان 24 ساعت وقوع حادثه کشته شدن 21 دانش‌آموز دختر 18 نفر کشته داشت ،اما به هیچ‌کدام از این حوادث توجهی نشد.

وی تصریح کرد: جدای از این‌که این حادثه دلخراش برای بسیاری ناراحت‌کننده بود، اما به نظر می‌رسد برخی منتظر فرصت بودند تا اصل راهیان نور را مورد هجمه قرار دهند.

وی با بیان اینکه اتوبوس در طول سفر سرعت پیش از 85 کیلومتر نداشته است اظهار داشت: حتی علت حادثه تخلف رانندگی یا سرعت غیرمجاز نبوده است،همچنین در مسیرهایی که سرعت مجاز 50 کیلومتر بوده راننده اتوبوس از سرعت 40 کیلومتر تجاوز نکرده است، اما در سه دقیقه آخر که منجر به این حادثه شد سرعت به یکباره از 40 به 70 و 90 و در لحظه آخر به 114 کیلومتر رسیده بود.

به گفته وی، پیش از حرکت اتوبوس نیز کنترل‌های لازم صورت گرفته بود و هم کارشناس فنی راهنمایی و رانندگی که از سوی سپاه بروجن درخواست شده بود و هم شرکت اتوبوسرانی، اقدامات لازم را انجام داده بودند و از سه مرجع نیز اتوبوس و مسافران بیمه شده بود.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی در ادامه از پرداخت مبلغ قابل توجهی به خانواده‌های کشته شدگان خبر داد و گفت: مبلغ قابل توجهی به حساب سپاه چهارمحال بختیاری واریز شده است تا این مبلغ به دست خانواده کشته‌شدگان برسد تا شاید جبران آلامی باشد که به آنها دست داده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت دانش آموزان در اردوی راهیان نور اجباری است،واینکه گفته می شود این دانش آموزان به اجبار به اردوی راهیان نور اعزام شده بودند؟گفت: راهیان نور صددرصد داوطلبانه است، از یک میلیون نفری که در سال گذشته برای حضور در راهیان نور برنامه‌ریزی شده بود، تنها 73 درصد از دانش‌آموزان شرکت کردند، بنابراین اگر قرار بود اجباری باشد باید همه آنها شرکت می‌کردند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزای تاکید کرد: هیچ مدیری مجاز نیست که دانش‌آموزان را نه تنها به اردوی راهیان نور، بلکه به دیگر اردوها اعزام کنند، مگر این‌که رضایت والدین جلب شده باشد.

وی در ادامه این نشست خبری از حضور دانش آموزان در راهپیمایی 13 آبان خبر داد و اظهار داشت: روز جمعه به مناسبت 13 آبان به عنوان روز استکبارستیزی دانش‌آموزان بسیجی در کنار سایر اقشار مردم در راهپیمایی و پس از آن در نمازجمعه شرکت خواهند کرد.