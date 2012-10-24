حجتالاسلام محمود نجاریانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرایی شدن فاز نخست طرح شبکه مجازی مساجد که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به قم بوده است اظهار داشت: تشویق و تجلیل از فعالان شبکه مجازی مساجد باعث افزایش رقابت در بین این افراد برای بالابردن سطح کیفی و کمی سایت تبیان میشود.
وی اضافه کرد: در مساجد قم جوانان نخبه و فعال حضور پیدا میکنند که میتوان از ظرفیت آنها و ائمه جماعات برای تقویت سایت تبیان استفاده کرد.
به گفته حجتالاسلام نجاریانزاده در سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی حدود 50 سئوال از سوی ایشان مطالبه شده که بررسی این مطالبات در سایت تبیان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: سایت جامع تبیان قم که فعالیت آن به تازگی شروع شده است تامین کننده محتوای پاک و غنی برای عموم علاقهمندان است.
نجاریانزاده در گفتگو با مهر:
تجلیل از فعالان شبکه مجازی مساجد قم/ مطالبات رهبری پیگیری میشود
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: دست اندرکاران فعال در اجرای طرح شبکه مجازی مساجد مورد تجلیل قرار میگیرند.
حجتالاسلام محمود نجاریانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرایی شدن فاز نخست طرح شبکه مجازی مساجد که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به قم بوده است اظهار داشت: تشویق و تجلیل از فعالان شبکه مجازی مساجد باعث افزایش رقابت در بین این افراد برای بالابردن سطح کیفی و کمی سایت تبیان میشود.
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