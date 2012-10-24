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۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۴۶

سرهنگ محمدی:

واقعه غدیرخم به صورت نمادین در شیروان اجرا می شود

واقعه غدیرخم به صورت نمادین در شیروان اجرا می شود

شیروان - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی مقاومت بسیج ناحیه شیروان گفت: واقعه غدیرخم در روز عید غدیر امسال برای نخستین بار به صورت نمادین در شیروان اجرا می شود.

سرهنگ پاسدار علی محمد محمدی  در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: واقعه غدیرخم توسط این نهاد به صورت نمادین در محل بلوار شهید حسین نژاد شیروان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به مستندات تاریخی و دینی، اجرای نمادین غدیر خم را ضروری دانست و گفت: واقعه غدیر از مهمترین اعیاد شیعیان جهان است و جا دارد تا این اقدام فرهنگی با نهایت دقت و ظرافت به مرحله اجرا گذاشته شود.

سرهنگ محمدی با اشاره به اهمیت موضوع غدیر، برضرورت تبیین دستاوردهای غدیر در جامعه تاکید کرد و نعمت ولایت را مهمترین دستاورد غدیر خم دانست.

این مقام مسئول، هدف از اجرای این طرح را گسترش فرهنگ علوی و نشر تعالیم ومعارف اسلامی در جامعه عنوان کرد.

سرهنگ محمدی از عموم مردم خواست تا در این آئین معنوی فرهنگی شرکت کنند.

شهرستان شیروان با 157 هزار نفر جمعیت در 60 کیلومتری شمال شرق بجنورد مرکز خراسان شمالی قرار دارد و دومین شهرستان بزرگ این استان بعد از بجنورد محسوب می شود.

کد مطلب 1727554

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