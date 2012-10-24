جرائم کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی استان مرکزی بخشیده می شود

کیومرث طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی ،صنعتی و کشاورزی افزود: کارفرمایان بدهکار واحدهای صنفی، صنعتی، کشاورزی می توانند حداکثر تا تاریخ 30 آذرماه سال جاری با مراجعه به شعب مربوطه و ارایه درخواست کتبی و واریز بدهی های خود از بخشودگی جرائم قطعی لغایت اسفند ماه 90 تا سقف 90 درصد بهره مند گردند.

وی با بیان اینکه اجرای قانون مذکور به دو صورت اجرا می شود تصریح کرد: پرداخت بصورت یکجا که در این حالت کارفرمایان پس از ارائه درخواست تا مهلت فوق، بدهی های معوقه بابت اصل حق بیمه ، بیمه بیکاری و چهار درصد مستمری کارهای سخت و زیان آور لغایت اسفند 90 وواریز مبلغ بدهی به صورت یکجا تا تاریخ 30 آذر ماه سال 90 در یکی از بانکهای عامل،90 درصد جرائم متعلقه مورد بخشودگی قرار می گیرد.

فرصت مناسب برای کارفرمایانی که نسبت به بدهی های خود اقدام نکرده اند

طهماسبی در خصوص پرداخت بدهی های معوق به صورت اقساط نیز گفت : چنانچه کارفرمایان توان پرداخت کل بدهیهای قطعی معوفه لغایت اسفند 90 را به صورت یکجا نداشته باشند می توانند پس از ارائه درخواست کتبی تا تاریخ پایان آذرماه 91 و توافق با شعبه مربوطه در هشت قسط و حداکثر تا 31 تیرماه سال 92 بدهی های خود را تقسیط و در سررسید های مقرراقساط تعیین شده را پرداخت نماید و از بخشودگی جرائم متعلقه (به ازای هرماه 10 درصد کاهش بخشودگی) استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد: این یک فرصت مناسب برای کارفرمایانی است که تاکنون نسبت به تعیین تکلیف بدهی های خود اقدام نکرده اند و می توانند از بخشودگی قابل توجه جرایم متعلقه استفاده کنند.