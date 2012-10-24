بانوی همدانی در کلاس مربیگری درجه یک پینگ پنگ حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوستانه کبدی بین شهرستانی در کبودرآهنگ برگزار شد.

براساس این گزارش، یکدوره مسابقه دوستانه کبدی بین شهرستان های همدان، تویسرکان، نهاوند و کبودرآهنگ به میزبانی شهرستان کبودرآهنگ برگزار شد.

در پایان این رقابت ها تیم کبودرآهنگ مقام اول را از آن خود کرد.

تیم تویسرکان نیز مقام دوم و تیم نهاوند و همدان به طور مشترک مقام سوم این دوره از رقابت ها را از آن خود کردند.

برگزاری مسابقات کونگ فو در تویسرکان

مسابقات کونگ فو آقایان در شهرستان تویسرکان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، مسابقات کونگ فو با شرکت سه تیم داخلی و یک تیم میهمان از شهرستان کنگاور در تویسرکان برگزار شد.

این رقابتها با حضور 48 ورزشکار در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد که در پایان در رده سنی نونهالان مهدی فقیر،علیرضا قره خانی، رضا زنگنه، ابوالفضل مالمیر، محمدرضا اسکندری، علی شکوهی، علیرضا بیاتی، مهر دادگمار، محمدحسین محمودوند، امیرحسین کیانی، شهاب بختیاری نفرات برتر در اوزان مختلف شدند.

در رده سنی نوجوانان نیز علیرضا پاکزاد، علیرضا میرمعینی، حسین فرزین، میلاد آقاسی، پوریا آقاسی، حسین خدابخشی، محمد حجتی، ایوب گمار، امیرمهدی بختیاری نفرات برتر در اوزان مختلف شدند.

در رده سنی جوانان سعید سوری، محمد گودینی، محمد عبدالمالکی، امیر حسین بختیاری، مهدی عبدالمالکی، محمد سلیمانی، حسین سوری، امیر مالمیر، محمد بختیاری نفرات برتر شدند و در رده سنی بزرگسالان محمد بیات، حسین سوری، امیر مالمیر، محمد بختیاری نفرات برتر شدند.

حضور کایاک سواران همدان در اردوی آمادگی تیم ملی آبهای آرام مردان

کایاک سواران تیم ملی آبهای آرام مردان جوانان پس از پایان اولین مرحله اردوی آمادگی خود تست دادند.

بر اساس این گزارش، محمد ولدی از همدان در اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی آبهای آرام مردان جوانان در بخش کایاک که از 10 مهرماه در دریاچه آزادی آغاز شده حضور دارد.

این مرحله از اردوی این تیم امروز با برگزاری تست پایانی خاتمه خواهد یافت.

حسین ملکی به عنوان مربی و علی جمشیدی به عنوان کمک مربی اعضای کادر فنی این تیم هستند.

در تست گیری افشین شعبانی، محمد ولدی از همدان، هادی جعفری، یاسین نوری، جواد شاهپوری، داریوش فرجی، حامد محمدی، محمد صوفی نژاد، سروش اصغری، مجتبی پورغلامی، فردین اسدی و محسن کوهزاد به ترتیب رده های اول تا دوازدهم را به خود اختصاص دادند.

حضور بانوی همدانی در کلاس مربیگری درجه یک پینگ پنگ

مربی درجه 2 پینگ پنگ همدان در کلاس مربیگری درجه یک حاضر شد.

براساس این گزارش، زهره ابوطالبیان از مربیان درجه 2 پینگ پنگ استان همدان است که برای ارتقا درجه داوری در دوره آموزشی درجه یک حاضر شده است.

این دوره آموزشی از امروز تا پنج روز در شهرستان تهران برگزار می شود.

قضاوت مسابقات تکواندو لیگ کشور با حضور بانوی همدان

بانوی داور تکواندو همدان برای قضاوت مسابقات تکواندو لیگ دسته یک کشور دعوت شد.

براساس این گزارش، راضیه خدابنده لو داور درجه 2 استان همدان هفتمین دوره لیگ دسته یک نوجوانان و بزرگسالان ( جام کوثر ) را قضاوت می کند.

رقابتهای هفته سوم این مسابقات از امروز سوم آبان در خانه تکواندو تهران برگزار می شود.

برگزاری همایش دوچرخه سواری در ملایر

همایش دوچرخه سواری در ملایر برگزار شد.

به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و به همت هیئت دوچرخه سواری ملایر همایش دوچرخه سواری در شهر ملایر برگزار شد.

در این همایش تعداد 25 نفر از دوچرخه سواران در سنین مختلف مسیر بین ورزشگاه تختی ملایر تا دانشگاه ملی را رکاب زدند.

همچنین شرکت کنندگان در دانشگاه ملی ملایر با حضور بر مزار شهیدان گمنام دانشگاه یاد و خاطر قهرمانان واقعی اسلام را گرامی داشتند.

برگزاری مسابقات دو صحرانوردی در تویسرکان

مسابقات دو صحرانوردی در شهرستان تویسرکان برگزار شد.

براساس این گزارش، مسابقات دو صحرانوردی با حضور 58 نفر در دو گروه سنی نوجوانان و جوانان در منطقه اشتران با همکاری دبیرستان شبانه روزی صادقی تویسرکان برگزار شد

در پایان این رقابتها در گروه سنی نوجوانان شاهین سمیعی مقام اول،محمد مهدی صفایی مقام دوم، مجتبی بنی اردلان مقام سوم و رضا اشترانی مقام چهارم را به دست آورند.

در گروه سنی جوانان افشین مومیوند مقام اول، شاهین مستقیمی مقام دوم و محمد جلیلوند مقام سوم و حسین قمری مقام چهارم را کسب کردند.

تاکید بر حضور رزمی کاران همدان در جشنواره هنرهای رزمی

رئیس هیئت ورزش های رزمی استان همدان گفت: باید با برنامه ریزی دقیق و منسجم امکان حضور رزمی کاران همدان در جشنواره هنرهای رزمی را مهیا کرد.

علی اصغر خرم روی با اشاره به برگزاری سومین دوره فستیوال هنرهای رزمی در جزیره کیش اظهار داشت: امسال نماینده ای از رزمی کاران همدانی در این جشنواره حضور نداشت.

وی افزود: تنها یک نماینده از همدان برای داوری با کمربند توسط فدراسیون آسیاسی کشتی و فدراسیون ورزش های رزمی ایران انتخاب شد.