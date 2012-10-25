وعده جدید بهره برداری از جاده گلستان شهر/ هزار وعده خوبان یکی وفا نکند

به گزارش خبرنگار مهر، قرار داد اجرای پروژه دو بانده کردن محور بجنورد به گلستان شهر به طول چهار و نیم کیلومتر مهر ماه سال قبل با پیمانکارمنعقد شد اما با وجود گذشت بیش از یک سال از انعقاد قرارداد، اجرای این مسیر چهار و نیم کیلومتری هنوز به اتمام نرسیده است.

برای اجرای این پروژه 63 میلیارد ریال بودجه مصوب شد و قرار بود مسیر بجنورد به گلستان شهر جدول کشی، کانال کشی، پیاده رو سازی و دو خطه شده و علاوه بر این روشنایی مسیر نیز تامین شود.

مدیر پروژه گلستان شهر بجنورد حدود یک ماه پیش گفته بود که کل این پروژه به طول چهار و نیم کیلومتر 63 درصد و بخش‌های روشنایی و پیاده رو سازی آن نیز 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سیدحسین نقیب افزوده بود که این محور از گلستان شهر تا سه راهی محمدعلی پهلوان طی 10 روز آینده به اتمام می‌رسد و کل این پروژه نیز تا پایان مهر ماه به بهره برداری کامل خواهد رسید.

در کنار این وعده مدیر پروژه گلستان شهر، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی نیز گفته بود که محور دوبانده بجنورد ـ گلستان‌شهر تا مهر امسال آماده بهره برداری می‌شود.

علی محمدی با قبول تعویق در اجرای این پروژه اظهار کرده بود که وجود برخی معارضات زمین‌های طول این مسیر و سردی هوا مهم‌ترین مشکلات اجرای این پروژه است.

وعده یک ماهه مدیر پروژه

سید حسن نقیب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت که علت عملی نشدن وعده پیشین او مبنی بر بهره برداری از این پروژه در مهر ماه سال جاری، تعطیلی چند باره پروژه در طول یک ماه گذشته بوده است.

وی افزود: با وجود تعطیلی‌های ناخواسته در اجرای پروژه، در حال حاضر ساخت تمام چهار و نیم کیلومتر محور دسترسی به اتمام رسیده و تنها بخش‌هایی از پل‌های موجود در این محور در دست ساخت قرار دارد.

وی در مورد علت اینکه اجرای پروژه‌ای چهار و نیم کیلومتری بیش از یک سال به طول انجامیده است، اظهار داشت: پس از انعقاد قرارداد به علت سرمای هوا اجرای پروژه عملا ممکن نبود و در واقع عملیات اجرایی دو بانده کردن محور بجنورد به گلستان شهر از ابتدای سال جاری آغاز شده است.

نقیب تصریح کرد: علاوه بر این در این مدت وجود برخی معارضات و نیز کمبود قیر، از مهم‌ترین مشکلات اجرای این پروژه بود اما در حال حاضر این مشکلات مرتفع شده و آسفالت این محور نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر بخش‌های کانال کشی، جدول کشی، پیاده رو سازی، تامین روشنایی و .... محور بجنورد به گلستان شهر با جدیت در حال انجام بوده و تا پایان آبان ماه به اتمام می‌رسد.

گلستان شهر بجنورد

گلستان شهر بجنورد مجموعه مسکونی طرح مسکن مهر در حاشیه شهر بجنورد است که پس از تکمیل جمعیتی قریب به 30 هزار نفر را در خود جای خواهد داد.

مسکن مهر گلستان شهر در چهار فاز در حال ساخت بوده و در حال حاضر نیز بر اساس گفته مسئولان ذیربط در مجموع 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

بخش قابل توجهی از مسکن‌های ساخته شده در این مجموعه تحویل متقاضیان شده و قرار است تا اسفند ماه سال جاری بیش از 70 درصد واحدهای آن تحویل صاحبان آن‌ها شود.

گلستان شهر یکی از 10 مجموعه برتر مسکن مهر در کشور محسوب می‌شود که تمامی واحدهای آن تا پایان سال 92 در اختیار متقاضیان قرار داده می‌شود.

در کل پروژه‌های این مجموعه 124 شرکت تعاونی مسکن سهم دارند که تاکنون مسکن‌های ساخته شده توسط 30 شرکت تعاونی افتتاح شده‌اند.