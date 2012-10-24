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۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۲۰

اولین نمایشگاه سراسری کالای ایرانی در قزوین افتتاح شد

اولین نمایشگاه سراسری کالای ایرانی در قزوین افتتاح شد

قزوین- خبرگزاری مهر: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اولین نمایشگاه سراسری کالای ایرانی در قزوین افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نمایشگاه کالای ایرانی صبح چهارشنبه در مراسمی با حضور مسئولان استانی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین افتتاح شد.
 
نمایشگاه سراسری کالاهای ایرانی با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی قزوین و شرکت نمایشگاه های بین المللی استان در راستای حمایت و ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی به مدت سه روز برگزار شده است.
 
در این نمایشگاه که به منظور حمایت و ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی برپا شده است، 130 شرکت و واحد صنعتی منتخب از 31 استان کشور در فضایی به مساحت سه هزار و ۶۰۰ متر مربع محصولات خود را در معرض دید عموم قرار داده اند.
 
برگزاری پانل های آموزشی از دیگر برنامه های جنبی این نمایشگاه است.
 
در کارگاه های جانبی این نمایشگاه نیز موضوعاتی مانند شناسایی موانع، مشکلات، فرصت ها و تهدیدهای این حوزه مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد.
 
نمایشگاه سراسری کالای ایرانی از سوم لغایت پنجم آبان ماه صبح ها از ساعت 9 الی 12 و بعد از ظهرها از ساعت 15 الی 21 پذیرای بازدید علاقه مندان است.
کد مطلب 1727591

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