  1. ورزش
  2. توپ و تور
۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۰۰

به جرم قاچاق انسان ؛

یک ایرانی تبعه استرالیا به 14 سال زندان محکوم شد

یک ایرانی تبعه استرالیا به 14 سال زندان محکوم شد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: یک ایرانی تبعه استرالیا به جرم تدارک و انتقال 4 قایق پناهجو از اندونزی به استرالیا به 14 سال زندان محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، 3 اندونزیایی نیز که در تدارک و هدایت این قایق ها به "علی ح " کمک و همکاری می کردند هرکدام دست کم به 3 سال زندان محکوم شدند.

وکیل علی پس از صدور حکم موکلش به خبرنگاران گفت : صدور چنین حکم سنگینی بی سابقه است.

"یان مک فارلین" افزود: امیدوار است که سرنوشت علی درس عبرتی برای سایر قاچاقچیان انسان  باشد.

براساس این گزارش ، وی طی سالهای 2010 و 2011 میلادی 4 قایق پناهجو از اندونزی به استرالیا قاچاق کرده است و به دنبال گرفتار شدن یکی از این قایقها در طوفان و غرق شدن، 50 پناهجو کشته شدند.

او که با وعده های دروغ  در مورد کیفیت قایق ها و امنیت سفر، پناهجویان را اندونزی به استرالیا قاچاق می کرد سال گذشته در اندونزی دستگیر شد و به دولت استرالیا تحویل داده شد.
 

کد مطلب 1727592

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها