احیاء امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باید نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام صبح چهارشنبه درجلسه ستاد شهرستانی امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اینکه احیاء امر به معروف در جامعه نهادینه شود، اظهار داشت: با ایجاد ساز و کار امر به معروف و نهی از منکر باید این مسئله در بدنه جامعه نفوذ کند.

محمد علی نکونام با بیان اینکه فعالیت عمده ستاد باید برای احیاء امر به معروف و نهی از منکر در جامعه راهکار ارائه دهد، بیان داشت: راهکار نفوذ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باید بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه در امر به معروف و نهی از منکر دو حرکت توام مد نظر است، اذعان داشت: این دو حرکت یک مسئله اجرا و برنامه ریزی برای عملیاتی کردن و برخورد با منکرات و دوم احیاء امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.

نکونام با بیان اینکه همه دستگاه نقش بسزایی در مقوله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دارند، بیان داشت: هر کدام از دستگاه های به اندازه خود در این موضوع سهیم هستند.

وی با بیان اینکه در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر باید همه دستگاه ها همفکر، همراه و هماهنگ به اجرای برنامه عملیاتی بپردازند، عنوان کرد: مردم را در امور شریک نکرده ایم.

امام جمعه شهرکرد بیان داشت: برای حیات بخشیدن به امر به معروف و نهی از منکر باید انگیره عمومی در دستور کار قرار گیرد.

محمد علی نکونام با اشاره به اینکه حیات بخشیدن به امر به معروف و نهی از منکر یک کار فرهنگی گسترده و عمیق در جامعه است، یاد آور شد: در محله ها و مساجد شهر و هیئتهای مذهبی احیاء امر به معروف و نهی از منکر باید گسترده تر صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: خروجی امر به معروف و نهی از منکر باید از خانه به جامعه سرایت کند.