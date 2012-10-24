جشنواره ملی تقدیر از خیرین ازدواج برگزار می شود

مسعود امینی مدیر کل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: این جشنواره در 10 محور با حضور شخصیت های فرهنگی و اجتماعی فعال در امر مقدس ازدواج برگزار می شود.

وی افزود: در این جشنواره چهار استان برتر کشور براساس بیشترین ازدواج در استان، استانی که برنامه ریزی و پیش بینی بودجه ای در حوزه ترغیب و تحکیم خانواده داشته، استان برتر برای کمترین طلاق، استان موفق در حوزه برگزاری نمایشگاه، تشکیل ستاد ساماندهی جوانان و اختصاص سالن برای ازدواج آسان تجلیل خواهد شد.

امینی با اشاره به تشکیل دبیرخانه دائمی ازدواج توضیح داد: یکی دیگر از محورهای برگزاری این جشنواره، تجلیل از دستگاه های فعال در حوزه ازدواج آسان است و در این بخش دستگاهی که کار ویژه ای در حوزه جوانان انجام داده است مورد تجلیل قرار می گیرد.

تقدیر از خیرین حقیقی و حقوقی از بخش های دیگر جشنواره ملی تقدیر از خادمین ملی ازدواج است که مدیر کل دفتر ازدواج وزارت جوانان به آن تاکید کرد و گفت: تقدیر از زوج های نمونه ملی، تقدیر از مولفان کتاب در حوزه ازدواج با رویکرد ملی- اسلامی، تقدیر از اساتید نمونه کشوری در حوزه آموزش های تسهیل در ازدواج، تقدیر از تولیدات نمونه هنری با موضوع ازدواج و خانواده و تقدیر از موسسات خیریه ملی کشور از دیگر بخش های این جشنواره است.

وی در پایان عنوان کرد: همچنین در این جشنواره با همکاری روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان از فعالان رسانه ای و خبرنگاران فعال در موضوع ازدواج نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.