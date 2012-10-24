  1. سیاست
۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۳۵

باهنر خبر داد:

رایزنی ابوترابی با طراحان استیضاح وزیر صنعت

رایزنی ابوترابی با طراحان استیضاح وزیر صنعت

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی از مذاکره حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس با طراحان استیضاح وزیر صنعت،معدن و تجارت خبر داد و گفت: استیضاح حق نمایندگان است روند امضا گرفتن ها و پس گرفتن آن اصل موضوع استیضاح وزیر و حل مشکلات را تحت اشعاع قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه امروز را برعهده داشت در پاسخ به تذکر یکی از طراحان استیضاح وزیر صنعت،معدن و تجارت در خصوص علت عدم اعلام وصول این استیضاح در صحن علنی مجلس اظهار داشت: هفته گذشته از طراحان استیضاح وزیر صنعت خواهش کردیم به دلیل اینکه استیضاح وزیر کشاورزی هم به صورت هم زمان در مجلس مطرح است فعلا تقاضای آن ها مطرح نشود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استیضاح حق نمایندگان است ادامه داد: مشکلات در حوزه صنعت وجود دارد در حال حاضر روند امضا گرفتن ها و پس گرفتن آن اصل موضوع استیضاح وزیر و حل مشکلات را تحت اشعاع قرار داده است.

وی ادامه داد: ابوترابی نائب رئیس مجلس در حال مذاکره با طراحان استیضاح وزیر صنعت است در صورتی که امضا های طرح استیضاح تثبیت شود، طرح استیضاح اعلام وصول می شود.

باهنر همچنین در پاسخ به تذکر نماینده مردم بروجن در خصوص لزوم پیگیری علل حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان بروجنی گفت: دولت،مجلس و قوه قضائیه به صورت جدی در حال پیگیری علل و عوامل این حادثه هستند و گزارش کمیسیون امنیت ملی در این خصوص نیز آماده است اما امروز زمان کافی برای قرائت این گزارش وجود نداشت.

کد مطلب 1727614

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها