رایزنی ابوترابی با طراحان استیضاح وزیر صنعت

به گزارش خبرنگار مهر محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه امروز را برعهده داشت در پاسخ به تذکر یکی از طراحان استیضاح وزیر صنعت،معدن و تجارت در خصوص علت عدم اعلام وصول این استیضاح در صحن علنی مجلس اظهار داشت: هفته گذشته از طراحان استیضاح وزیر صنعت خواهش کردیم به دلیل اینکه استیضاح وزیر کشاورزی هم به صورت هم زمان در مجلس مطرح است فعلا تقاضای آن ها مطرح نشود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استیضاح حق نمایندگان است ادامه داد: مشکلات در حوزه صنعت وجود دارد در حال حاضر روند امضا گرفتن ها و پس گرفتن آن اصل موضوع استیضاح وزیر و حل مشکلات را تحت اشعاع قرار داده است.

وی ادامه داد: ابوترابی نائب رئیس مجلس در حال مذاکره با طراحان استیضاح وزیر صنعت است در صورتی که امضا های طرح استیضاح تثبیت شود، طرح استیضاح اعلام وصول می شود.

باهنر همچنین در پاسخ به تذکر نماینده مردم بروجن در خصوص لزوم پیگیری علل حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان بروجنی گفت: دولت،مجلس و قوه قضائیه به صورت جدی در حال پیگیری علل و عوامل این حادثه هستند و گزارش کمیسیون امنیت ملی در این خصوص نیز آماده است اما امروز زمان کافی برای قرائت این گزارش وجود نداشت.