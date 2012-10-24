جابجایی بیش از 3 میلیون تن کالا در استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور امین زاده اظهار داشت: 3 میلیون و 282 هزار و 353 تن کالا طی 279هزار و 129 سرویس باری، در این استان جابجا شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش قابل ملاحظه ای برخوردار است.

وی تعداد شرکت های فعال در بخش حمل و نقل عمومی بین شهری کالای استان را 72 شرکت ذکر کرد و افزود: 11 هزار و 731 دستگاه انواع ناوگان باری در استان البرز فعالیت می کنند.

رئیس اداره حمل و نقل کالای اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز بیشترین کالاهای حمل شده از استان را شامل، مواد معدنی و ساختمانی، مصولات کشاورزی و دامی و مواد شیمیایی ذکر کرد و افزود: حمل و نقل کالا یکی از ارکان مهم توسعه و شکوفایی اقتصادی هر منطقه محسوب می شود که رونق این بخش شکوفایی اقتصادی سایر بخش های استان را نیز در پی خواهد داشت.