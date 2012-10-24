فعالیت1800 اکیپ نظارتی درعید قربان /ایجاد اشتغال دانش آموختگان دامپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محسن دستور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درروزعید قربان تمام کشتارگاههای کشور و نیز کل ادارات دامپزشکی آماده خدمات رسانی به مردم هستند.

وی ادامه داد: اکیپها نظارتی بر عملیات های خرید دام، ذبح، آماده سازی گوشت در عید قربان نظارت می کنند تا مردم با بهره گیری از این خدمات بتوانند فریضه دینی خود را به بهترین شکل انجام دهند.

رئیس دامپزشکی کشور تصریح کرد: سال گذشته 200 هزار راس در روز عید قربان درسطح کشورتحت نظارت دامپزشکی کشتار شدند وبراساس برنامه ریزی های انجام شده امسال 20 درصد نظارت اداره دامپزشکی در کشور افزایش می یابد.

دستور اضافه کرد: طرح نظارت برذبح عید قربان برعهده اداره کل دامپزشکی است اما سایر دستگاهها باید همکاری لازم را داشته باشند تا عوارض کار کاهش یابد.

ممنوعیت ذبح دام سنگین در خارج کشتارگاه

وی همچنین بیان کرد: دامپزشکی کشور با برنامه ریزی های انجام شده تلاش می کند تا ذبح دام سنگین برای مراسم و اعیاد در خارج از کشتارگاه ممنوع شود.

رئیس دامپزشکی کشور اظهار امیدوواری کرد که این فرهنگ برای دام سبک نیز در جامعه به وجود آید تا بدین وسیله شاخص های سلامت در جامعه بیشتر شود.

ایجاد اشتغال دانش آموختگان دامپزشکی

دستوردر ادامه از برنامه ریزی های دولت برای ایجاد اشتغال دانش آموختگان دامپزشکی یاد کرد و ابراز داشت: برای انجام مناسب این طرح تسهیلات قابل توجهی در نظر گرفته شده تا با مشارکت بخش خصوصی زمینه افزایش کارآفرینی در کشورفراهم شود.