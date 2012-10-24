مصلحی:بازار ارز را دائما رصد می کنیم/در مورد جمشید بسم الله صبر کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسمین حیدر مصلحی امروز در حاشیه جلسه هئیت دولت درباره تعداد دستگیرشدگان اخلالگری در بازار ارز افزود: آن 40 نفری که از سوی دستگاه قضایی اعلام شده بود، بخشی از دستگیریها است که تعداد افراد دستگیر شده حدود 50 نفر است.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه ما به عنوان دستگاه امنیتی مسئولیت پیگیری بخشی از این عوامل را برعهده داشتیم که خوشبختانه با هماهنگی دستگاههای امنیتی کشور اخلالگران که بخشی از آنها دونپایه و بخشی دیگر ثابت بودند، شناسایی شدند گفت: نتایج خوبی به دست آمده از جمله نقشی که بیگانگان به ویژه شبکههای تلویزیونی در این راستا ایفا میکنند که مردم باید در این مورد هوشیار باشند.
وزیر اطلاعات ادامه داد: این شناساییها نتایج بسیار خوبی داشته است از جمله نقش بیگانگان و بخصوص شبکههای تلویزیونی خارجی؛ مردم ما نیز با قهرمانیهایی که در دورههای مختلف انقلاب داشتند، به طور حتم با این مشکلات مقابله خواهند کرد و من به عنوان یک برادر کوچک از آنها تشکر میکنم.
حجتالاسلام مصلحی گفت: مردم باید مراقب اقدامات بیگانگان و اهداف آنان از اخلالگری در بازار ارز باشند. هشداری که من در اینجا میدهم این است که کسانی که با بیگانگان در جریان فتنه همکاری دارند، از این فضا برای فتنهگری بر علیه اهداف انقلاب استفاده نکنند، ما به طور دائم حرکات آنها را رصد کرده و تحت نظر داریم.
وی افزود: بخش دیگری از این افراد نیز کسانی هستند که جزو عوامل در صحنه محسوب میشوند و ما در این میان دستگیریهایی نیز داشتهایم. البته تمام دستگاههای اطلاعاتی در این خصوص دستگیری هایی داشتهاند و بخشی نیز برعهده وزارت اطلاعات بوده است،بخشی از این دستگیریها بر عهده نیروی انتظامی و بخشی هم نیز بر عهده سایر دستگاههای اطلاعاتی است که با این وزارتخانه هماهنگ هستند.
مصلحی در ادامه تصریح کرد: بخشی از افرادی که دستگیر شدهاند،نقش ثابتی در مباحث اخلالگری داشتهاند که از یک فرصتی برای اخلال در بازار استفاده کردهاند. ارتباطات و نوع اقدامات اینها به صورت کامل شناسایی شده است و اطلاعات بسیار خوبی از این مجموعه بدست آمده است که در اقدامات بعدی علیه این اخلالگران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی افزود: بخش دیگری از آنان افراد دونپایهای هستند که نقش عامل را ایفا میکردند و بحمدلله با همکاری خوبی که با دستگاه قضایی وجود دارد، ما آن بخشی که مربوط به مسائل امنیتی در بازار ارز است را کنترل خواهیم کرد و اجازه اخلالگری و سوءاستفاده از این موقعیت را نخواهیم داد.
وزیر اطلاعات با اشاره به تعداد افراد دستگیر شده گفت:دستگاه قضایی آماری را در این خصوص اعلام کرده است و آن 40 نفری که از سوی دستگاه قضایی اعلام شده است بخشی از دستگیریهای صورت گرفته در این حوزه است. بخشی از افرادی که بازداشت شدهاند در تهران فعال بودند و بخشی نیز در مراکز استانها بودند.
وی با اشاره به نقش برخی از کشورها در اخلالگریهای بازار ارز افزود: کشورهایی که در اطراف ما به سرویسهای بیگانه برای اخلالگری در بازار ارز کمک میکنند و فکر میکنند که میتوانند بازار ارز را به چالش بکشند، بدانند که ما اقدامات و فعالیتهای آنان را رصد میکنیم و در زمان لازم نیز اقدامات لازم را انجام میدهیم.
وزیر اطلاعات در پاسخ به سؤال دیگری درباره تعداد دستگیریها، گفت: به دلیل نوع ماهیت دستگیریها و افرادی که باید مدت کوتاهی بمانند و بازجویی شوند نمی توان آمار دقیقی گفت ولی در جمع دستگیریهایی صورت گرفته در حدود 50 نفر است.
مصلحی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد ماهیت فردی به نام جمشید بسمالله که از سوی معاون اول رئیس جمهور عنوان شده است، گفت: در مورد افراد بگذارید تا زمانی که محکمه قضایی تشکیل نشده است، اظهارنظر نکنم.
وی در مورد گردش مالی این افراد در بازار ارز افزود: گردش مالی این افراد متفاوت است برخی از آنان افراد ثابتی بودند و برخی از آنها نیز افراد دون پایهای محسوب میشدند ولی کسانی که افراد ثابتی بودند، دارای گردش مالی قابل توجهی در بانکها بودند که باید به آن توجه ویژهای شود.
وزیر اطلاعات درباره تأثیرگذاری این افراد در بازار ارز گفت: بیشتر تحرک این افراد در حوزه ایجاد فضای روانی بوده است و من به مردم هشدار میدهم که با هوشیاریهایی که در مقاطع مختلف داشتهاند، حواسشان به این مسئله باشد که بخشی از این بحرانی که ایجاد شد مربوط به فضاسازی است.
وی همچنین در خصوص حادثه روز جمعه گذشته چابهار و تلاش برخی از دشمنان برای تجدید قوای گروهک تروریستی ریگی، تصریح کرد: مشخص است که سرویسهای بیگانه درصدد بر میآیند که گروههایی را شکل بدهند و در واقع به دنبال راهاندازی مجموعههای مختلفی برای تحقق اهداف سوء خود هستند که از جمله این اهداف سوء راهاندازی جنگ طایفهای و مذهبی است و این کار آنهاست.
به گفته این عضو کابینه،وقتی یک گروهی سرکرده آن این چنین دستگیر می شود، آنها تلاش میکنند که این مجموعه را تجدیدقوا کنند و در این ارتباط نیز تلاشهایی نیز داشتهاند، ولی با هوشیاری دستگاههای اطلاعاتی آنها موفق نشدهاند و در قضیه چابهار نیز با هوشیاری که وجود داشت آنها به اهداف خود نرسیدند.
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