جشنواره خیرین کتابخانه ساز زنجان در هفته کتاب برگزار می شود

به گزازش خبرنگار مهر، محمد ربیع احمد خانی ظهر چهارشنبه در جلسه کتابخانه های عمومی استان زنجان که در محل استانداری این استان برگزار شد گفت: اولین کتابخانه دیجیتالی گویا برای کودکان کم بینا و نابینا در استان افتتاح شد.



وی در ادامه با اشاره به اینکه استان زنجان اولین استانی است که کتابخانه دیجیتالی گویا را افتتاح کرد ادامه داد: سینما خانواده، سرگرمی سازنده فکری و دیگر تجهیزات در این کتابخانه موجود است.



احمدخانی با اشاره به اینکه کتابخانه های استان در روز دختر و روز جهانی کودک عضویت رایگان داشته اند، اذعان کرد: بیشترین استقبال از کتابخانه های سیار در روستاهای فاقد کتابخانه از سوی دبیرستان های دخترانه بوده است.



احمد خانی با اشاره به اینکه 40 پیک مهر و شش ایستگاه مطالعه در اماکن عمومی فعال هستند، افزود: بیش از 90 هزار نسخه کتاب برای این امر تهیه شده است.



مدیر کل کتابخانه های عمومی استان زنجان مراسم تجلیل از کاروان کتاب، نصب چادر در سطح شهر برای جمع آوری کتاب ها و رساندن به افرادی که نیاز به این کتاب ها را دارند، نوشتن انشاء توسط دانش آموزان در هفته کتاب، دیدار مسئولین کتابخانه های استان با نماینده ولی فقیه در استان، معرفی کتاب توسط کتابداران در رادیو زنجان، اجرای مسابقه پیامکی و تجلیل از برگزیدگان حوزه کتاب را از برنامه های هفته کتاب عنوان کرد.

احمدخانی تعداد کتابخانه های عمومی استان را در سال جاری 74 باب عنوان کرد و گفت: در سال 84 تعداد کتابخانه های استان 36 باب بود که این بیانگر رشد 106 درصدی است.



مدیر کل نهاد امور کتابخانه های استان زنجان نیز در ادامه با اشاره به اینکه در هفته دولت 10 پروژه فرهنگی کتاب و کتابخوانی در استان با اعتباری بالغ بر 26 میلیارد ریال به بهره برداری رسید گفت: بسیاری از فضاهای کتابخانه ای استان به ویژه در روستاها از مکان های مازاد سایر دستگاههای مربوطه بوده است.

احمدخانی ادامه داد: افتتاح نخستین کتابخانه دیجتیالی گویا برای کودکان و نوجوانان کم بینا و نابینا و عضویت شش هزار و 832 نفر از عموم در روز جهانی کودک و دختر از اقدامات این نهاد است.

مدیر کل نهاد امور کتابخانه های استان زنجان همچنین به استقبال روستاها از ایجاد و راه اندازی کتابخانه سیار روستایی اشاره کرد و گفت: استقبال اهالی روستا به ویژه دانش آموزان از کتاب های ارایه شده بسیار خوب و چشمگیر است.

احمدخانی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته 25 عنوان مسابقه کتاب و کتابخوانی آبان ماه امسال در استان زنجان برگزار خواهد شد.

