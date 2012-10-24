فعالیت 131 اکیپ نظارتی دامپزشکی در عید قربان /ایجاد سه کشتارگاه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قاسم رضائیان زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد75 اکیپ ثابت و 56 سیار در سطح استان فارس با همراهی 44 دامپزشک، 111 بازرس بهداشتی و 50 ناظر ذبح فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: در راستای خدمات رسانی به مردم شیراز نیز 18 قربانگاه در نظر گرفته شده که در سه کشتارگاه نیزامکانات ذبح و نظارت ایجاد شده است.

ارجاع 188 پرونده به مراجع قضایی

مدیر کل دامپزشکی فارس در ادامه به فعالیت های نظارتی این ارگان بر کشتار دام در سطح استان اشاره کرد و ابراز داشت: در راستای نظارت بر کشتاربهداشتی دام درشش ماه اول سال 91، 188 پرونده مربوط به مکان های کشتار غیر مجاز در فارس به مراجع قضایی تحویل داده شده است.

رضائیان زاده اضافه کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده در هفته گذشته نیز 36 پرونده مرتبط با کشتارهای غیر مجاز در منطقه بیدزرد شیراز به مراجع قضایی تحویل داده شد.

ایجاد سه کشتارگاه جدید در فارس

وی یادآور شد: برای ساماندهی کشتارهای سطح استان باهمکاری جهاد کشاورزی در نقاط مختلف استان جانمایی های انجام شده است تا بدین وسیله زمینه لازم برای ارتقاء سلامت مردم فارس فراهم شود.

مدیرکل دامپزشکی فارس همچنین از ایجاد سه کشتارگاه جدید در فارس خبر داد و عنوان کرد: به منظور ارتقای کشتار بهداشتی دام و توسعه کشتارگاههای صنعتی دراستان مجوزهای لازم برای احداث سه کشتارگاه در شمال غرب شیراز ،‌لارستان و نی ریز صادر شده است.