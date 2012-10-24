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۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۵۶

نمایش "لاشخورها" از مریوان در تئاتر خیابانی فجر اجرا می شود

نمایش "لاشخورها" از مریوان در تئاتر خیابانی فجر اجرا می شود

مریوان - خبرگزاری مهر : نمایش "لاشخورها" به نویسندگی و کارگردانی "عزیز زادسر" از شهرستان مریوان تنها نمایش برگزیده استان کردستان برای حضور در جشنواره تئاتر خیابانی فجر است.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت انتخاب نمایش های بخش تئاتر خیابانی سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 38 نمایش را از میان 332 نمایش ارائه شده به دبیرخانه این جشنواره پس از بازبینی آثار برای حضور در این جشنواره انتخاب کرد.

این هیئت که متشکل از "محمود فرهنگ"، "محمد حسین ناصر بخت" و "علی شوندی" است پس از بازبینی آثار ارائه شده نمایش های انتخاب شده برای حضور در بخش تئاتر خیابانی سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را اعلام کردند.

بر اساس آراء اعلام شده از سوی هیئت انتخاب نمایش "لاشخورها" به نویسندگی و کارگردانی "عزیز زادسر" از شهرستان مریوان تنها نمایش برگزیده استان کردستان برای حضور در جشنواره تئاتر خیابانی فجر است.

کد مطلب 1727679

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