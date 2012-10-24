سومین جشنواره سراسری کاریکاتور در بجنورد به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه بجنورد در آیین پایانی این جشنواره، با بیان این که امروزه باید از ابزاری که دشمن برای گمراه کردن انسان‌ها استفاده می‌کند برای هدایت آن‌ها بهره بگیریم اظهار داشت: هنر از مهم‌ترین ابزارها و به نوعی متنی پر معناست که مخاطب را در کم‌ترین زمان تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی افزود: امروز دشمن از طریق جنگ نرم نسبت به تغییر اعتقادات، بنیان‌های فکری و معنوی افراد اقدام می‌کند و ما نیز از راه هنر باید به مقابله با آن‌ها بپردازیم.

وی اضافه کرد: امروزه بر خلاف گذشته گرفتار جاهلیت مدرن هستیم و دشمن از راه‌های مختلف از جمله علم، هنر و صنعت به جنگ ارزش‌ها پرداخته است و ما نمی‌توانیم نسبت به چنین جریان‌هایی بی تفاوت باشیم.

حجت الاسلام یعقوبی اظهار امیدواری کرد: این رویداد هنری زمینه بروز هر چه بیشتر خلاقیت‌های هنرمندان و پیشبرد معنویت و کرامات انسانی را بیش از پیش فراهم کند تا بتوانیم از همان راهی که دشمن به ما ضربه می‌زند پاسخ دهیم.

سرپرست حوزه هنری خراسان شمالی نیز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از تداوم برگزاری جشنواره و رشد کمی و کیفی آن در طول برگزاری این چند دوره اظهار داشت: در این دوره از جشنواره 575 اثر از 173 هنرمند به دبیرخانه جشنواره رسید که نوید بخش مسیری روشن است تا با برنامه ریزی بهتر، خراسان شمالی را به عنوان پایگاهی فعال در حوزه کاریکاتور معرفی کنیم.

میثم مرادی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی کاریکاتور با حضور هنرمندان کشوردر طول برگزاری جشنواره اشاره کرد و گفت: این امر کمک می‌کند تا برگزاری جشنواره کاریکاتور به عنوان یک شاخص هنری در خراسان شمالی تثبیت و در سطح ملی مطرح شود.

وی با بیان این که ایران در بعد کمی و کیفی در حوزه کاریکاتور حرف‌های زیادی برای گفتن دارد ادامه داد: کاریکاتور زبان بین المللی است که نیاز به ترجمه ندارد و از این طریق به راحتی می‌توان به مقابله با جنگ نرم پرداخت.

مرادی همچنین از برگزاری نمایشگاه آثار منتخب در سایر استان‌ها و همچنین انتشار آن در رسانه‌های مجازی خبر داد.

عباس ناصری دبیر هنری و از داوران این جشنواره ضمن اشاره به تاریخچه شروع هنر کاریکاتور در استان اظهار داشت: برگزای سومین دوره این جشنواره به نوعی اعتباری برای جشنواره است و از این که مورد حمایت قرار گرفت خوشحال هستیم.

بر پایه این خبر، با توجه به رای هیأت داوران محمود نظری از همدان توانست جایزه بزرگ این جشنواره را از آن خود کند.

همچنین سجاد رافعی از خوزستان، سید حامد مرتضوی از خراسان شمالی و رضا مختار جوزانی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم این دوره از جشنواره را کسب کردند.

هیأت داوران این جشنواره، آیت نادری از اصفهان، الیاس رشیدی نصب از خراسان شمالی، سامان ترابی از خوزستان و جمال رحمتی از تهران را شایسته تقدیر دانستند.

همچنین از عباس ناصری داور جشنواره و سعید رضوانی طراح پوستر و کتاب جشنواره تقدیر به عمل آمد.