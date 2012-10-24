برگزاری کارگاههای آموزشی نسل جدید مخابرات نوری

به گزارش خبرنگار مهر، سمپوزیوم IST2012 روزهای 16 تا 18 آبانماه جاری در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود و کارگاههای آموزشی آن نیز در روزهای 14 و 15 آبان ماه برگزار خواهد شد.

موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات این سمپوزیوم را با همیاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران (IAEEE ) و بخش ایران IEEE برگزار خواهد کرد.

حسین صمیمی - مدیر حوزه ریاست پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره اظهار داشت: این سمپوزیوم از سال 2001 به صورت دوسالانه توسط این پژوهشگاه برگزار شده و به عنوان یک همایش علمی معتبر، بستر مناسبی را برای آشنایی پژوهشگران و متخصصین داخلی با مباحث روز دنیا در حوزه ICT مانند میدان‌ها و امواج، مخابرات بیسیم، موبایل ‏ماهواره‌ای، سیستم‌های مخابراتی، فناوری اطلاعات، امنیت ارسال داده‌ها، برنامه ‏سازی و مباحث استراتژیک مهیا کرده است.

وی کارگاههای آموزشی برنامه ریزی شده در سمپوزیوم IST2012 را از نقاط قوت برشمرد و گفت: حضور اساتید برجسته از دانشگاههای معتبر جهان نظیر Caltech، Montreal، Rice، Queen و دانشگاههای معتبر داخلی همچون دانشگاه شریف و تهران برای ارائه این کارگاهها و تشریح آخرین دستاوردها در حوزه هایی چون طراحی چیپ های RF برای ارتباطات بی سیم، کدینگ شبکه، مباحث پیشرفته در شبکه های مخابراتی نسل جدید تمام نوری و مباحث جدید در حوزه پردازش سیگنال ضمن آنکه نشان دهنده اعتبار این سمپوزیوم است فرصت مناسبی نیز برای تبادل نظر متخصصان داخلی با این اساتید فراهم می کند.

دکتر صمیمی افزود: اساتید بین المللی، اعضای هیات علمی و پژوهشگران پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با ارائه کارگاههای آموزشی مختلف، سهم مهمی در برگزاری سمپوزیوم IST2012 و معرفی دستاوردهای فعالیت های پژوهشی خود در حوزه هایی چون سیستم عامل بومی، انتشار امواج ماهواره ای، نحوه پیاده سازی eTOM در شرکت های مخابراتی، پردازش ابری، مباحث پیشرفته امنیت، بدافزارها و شبکه های دسترسی GPON خواهند داشت. همچنین کارشناسان خبره رگولاتوری نیز در خصوص مدیریت پویای طیف فرکانسی به ارائه مطلب خواهند پرداخت.