استانداردسازی باید در تولید فرآورده های نفتی اعمال شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه آزمایشگاه 17025 شرکت نفت پارس، اظهار داشت: استاندارد سازی و رعایت نکات زیست محیطی باید در خصوص فرآورده های نفتی اعمال شود.



وی ادامه داد: این آزمایشگاه افتتاح شده در زمینه تحقیقاتی و آزمایشی در زمینه آنالیز روغن، گریس، ضد یخ، مایع ترمز و پارافین ارائه می دهد.



مدیر عامل شرکت نفت پارس تصریح کرد: تمام تلاش و کوشش ما افتتاح این آزمایشگاه بود که سرانجام این آزمایشگاه با موفقیت افتتاح شد.



صادقی گفت: روند پیشرفت بهره برداری این آزمایشگاه به خوبی پیش رفت و امروز شاهد افتتاح آن هستیم.