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۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۱۸

صادقی:

استانداردسازی باید در تولید فرآورده های نفتی اعمال شود

استانداردسازی باید در تولید فرآورده های نفتی اعمال شود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت نفت پارس تاکید کرد: استاندارد سازی باید در تولید فرآورده های نفتی اعمال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه آزمایشگاه 17025 شرکت نفت پارس، اظهار داشت: استاندارد سازی و رعایت نکات زیست محیطی باید در خصوص فرآورده های نفتی اعمال شود.

وی ادامه داد: این آزمایشگاه افتتاح شده در زمینه تحقیقاتی و آزمایشی در زمینه آنالیز روغن، گریس، ضد یخ، مایع ترمز و پارافین ارائه می دهد.

مدیر عامل شرکت نفت پارس تصریح کرد: تمام تلاش و کوشش ما افتتاح این آزمایشگاه بود که سرانجام این آزمایشگاه با موفقیت افتتاح شد.

صادقی گفت: روند پیشرفت بهره برداری این آزمایشگاه به خوبی پیش رفت و امروز شاهد افتتاح آن هستیم.

کد مطلب 1727701

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