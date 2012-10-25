به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور روز شنبه هفته جاری در مراسم روز ملی صادرات در رابطه با بازار ارز اظهارات جنجالی ایراد کرد.

وی در این مراسم با بیان اینکه قیمتهای ارزی بازار هم اکنون صوری است و فردی به نام "جمشید بسم‌الله" این قیمت را در بازار آزاد تعیین می‌کند و البته دولت در جستجوی این است که قیمت ارز را به حدی برساند که صادرکننده، صادرات بهتری داشته باشد، از صادرکنندگان درخواست کرد تا ارز حاصل از صادرات خود را در چهارراه استانبول نفروشند!

این اظهارات واکنشهای بسیار زیادی را به همراه داشت بطوری که فردای آن روز، وی برای رسمیت بخشیدن به گفته هایش در حاشیه یک مراسم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جمشید بسم الله توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شده است، گفت: همچنین روزهای گذشته 20 نفر اخلالگران ارزی دستگیر شدند اما بنده اسامی آنها را ندارم و باید از وزیر اطلاعات سوال کرد.

حال این سئوال پیش می آید که چطور دومین مقام اجرایی کشور از بین اخلالگران بازار ارز فقط نام "جمشید بسم الله" را می داند؟!

حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نیز روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در واکنش به اظهارات معاون اول رئیس جمهور در مورد ماهیت فردی به نام جمشید بسم‌الله، گفت: در مورد افراد بگذارید تا زمانی که محکمه قضایی تشکیل نشده است، اظهارنظر نکنم.

درهمین حال، یکی از نمایندگان مجلس در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با شمس الدین حسینی وزیراقتصاد و دارایی به صورت مکتوب از این وزیر پرسید "ارتباط جمشید بسم الله با سیاست های بانک مرکزی چیست؟" که حسینی بعد از مطالعه سئوال این نماینده تنها به لبخندی اکتفا کرد و برگه سئوال را در جیب خود قرار داد!