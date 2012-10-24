رفع مشکل کمبود مدارس در روستاهای عجب شیر

به گزارش خبرنگار مهر، اژدر علمی امروز چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان با اشاره به اینکه 618 دانش آموز روستای آلمالو در مقاطع ابتدایی و راهنمایی مشغول تحصیل هستند اظهار داشت: ساخت مدارس در این روستا دارای 50 درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی تصریح کرد: برای ساخت این مدرسه پنج میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده که از این میزان یک میلیارد ریال تخصیص یافته است.

وی همچنین با اشاره به اینکه حدود یک هزار دانش آموز در هرگلان وجود دارد، اضافه کرد: فضای آموزشی این روستا جوابگوی دانش آموزان نبوده و برای ساخت مدرسه در آن باید هم مسئولان و هم خیرین کمک کنند.

فرماندار عجب شیر گفت: پیشرفت دانش آموزان در امور درسی و تربیتی نیاز به همکاری میان اولیا و مربیان داشته و حضور اولیا در مدارس برای تشخیص حقایق و وضعیت روحی، روانی و تربیتی دانش آموزان و پیشرفت آنان موثر است.

علمی افزود: مربیان و اولیا نباید نسبت به سرنوشت فرزندان این مرز و بوم بی تفاوت باشند و باید در زمینه تهاجم فرهنگی دشمنان در مدارس حساسیت بیشتری نشان دهند.

وی با بیان این که اولیای دانش آموزان باید به انتخاب دوست فرزندان خود حساسیت داشته باشند، یادآور شد: داشتن دوست خوب در آینده برای پیشرفت دانش آموزان موثر است.

وی تصریح کرد: دشمنان نظام جمهوری اسلامی قصد دارند با استفاده از جنگ نرم و تهاجم فرهنگی به کشور ما لطمه وارد کنند و اولیا و مربیان باید در این زمینه هوشیار باشند.