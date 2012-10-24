به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن ظهر امروز در مراسم راه اندازی قرارگاه نیروی انتظامی شهرستان بهارستان اظهار داشت: همه ما امروز باید دغدغه امنیت و آسایش مردم و برخورد با مخل کنندگان امنیت عمومی جامعه را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته از سوی فرماندهی غرب استان تهران، افزود: از اولین روز راه اندازی فرماندهی غرب استان تهران، فرماندهی این مجموعه با پیگیری های مداوم دغدغه پیشرفت و توسعه امکانات اداری و انسانی نیروی انتظامی را در منطقه در دستور کار خود قرار داده است.

این مسئول با اشاره به اینکه ایجاد یک فرماندهی در یک شهرستان نیازمند ایجاد سلسله مراتب فرماندهی می باشد، تصریح کرد: ایجاد یک رده انتظامی در مناطق تازه تاسیس یافته کار بسیار دشواری است اما اراده و انگیزه بلند مسئولان در فرماندهی غرب استان تهران بر هیچ کسی پوشیده نیست و مسئولین شهرستانی و استانی نیز همسو با خدمتگذاران نیروی انتظامی نقش ارزنده ای را ایفا کردند.

امنیت اجتماعی اولویت اساسی غرب استان تهران است

رئیس شورای تامین استان تهران با اشاره به کثرت جمعیت در شهرستان بهارستان گفت: به رغم کثرت جمعیت و امکانات محدود، یک تحول و تحرک مضاعف در حوزه امنیت منطقه ایجاد شده است.

وی ضمن تاکید بر دوری از هرگونه اختلاف و دو دستگی در میان مردم و مسئولین شهرستان، افزود: می توان با ایجاد تعامل و همدلی در بین آحاد مردم و مسئولین شهرستان و به توفیقات بسیار ارزشمندی دست یافت و باید این تعامل و همدلی در حوزه امنیت و آسایش مردم به کار گرفته شود.

استاندار تهران در ادامه سخنان خود امنیت اجتماعی را یک اولویت اساسی در شهرستان های غرب استان تهران ذکر کرد و گفت: همه مسئولان باید این اولویت ها را مدنظر قرار دهند تا با تلاش های مضاعف، ضمن ایجاد انضباط عمومی اجتماعی و همچنین آشنا کردن مردم با قوانین اجتماعی، این حرکت رو به جلو در ایجاد امنیت و نظم، ادامه یابد.

کشفیات گسترده مواد مخدر عامل ناامیدی سوداگران مرگ در جذب جوانان

تمدن همچنین گفت: به طور قطع نیروی انتظامی هیچ گونه تعارفی با افرادی که بخواهند در جامعه دست به تخلف بزنند ندارد و مطمئن باشند که آنان با این اقدام غیر قانونی خود باید هزینه های سنگینی را بپردازند چراکه امروز پلیس توانسته با اعتماد سازی های ارزنده خود در دل مردم شریف و قهرمان ایران اسلامی جایگاه خود را پیدا کند.

این مسئول کشفیات صورت گرفته از سوی نیروی انتظامی را قابل تقدیر دانست و گفت: اقدامات بسیار مطلوبی در حوزه کشفیات مواد مخدر ودستگیری سوداگران مرگ از سوی نیروی انتظامی صورت گرفته است، چراکه که کشفیات مواد مخدر آن هم در حجم گسترده، دارای پیامی برای دشمنانی است که در تلاش هستند با این اقدام پلید خود جوانان ایران اسلامی را آلوده کنند.