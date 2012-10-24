  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۲۷

دهمین جشنواره تئاتر بسیج استان هرمزگان آغاز به کار کرد

دهمین جشنواره تئاتر بسیج استان هرمزگان آغاز به کار کرد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس بسیج هنرمندان بندرعباس گفت: دهمین جشنواره تئاتر بسیج استان هرمزگان با اجرای نمایش«اسماعیل، اسماعیل» در بندرعباس شروع به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آصف زامیرا ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح جشنواره تئاتر بسیج در بندرعباس در جمع خبرنگاران گفت: این جشنواره با هدف گسترش تئاتر ارزشی، ارتقای سطح هنرمندان تئاتر عضو بسیج، جذب، کشف و معرفی استعدادهای نوظهور درحوزه تئاتر، معرفی هنر اسلامی به مردم برنامه ریزی و برگزار می شود.

وی افزود: نزدیک به 15 نمایش متقاضی حضور در جشنواره دهم تئاتر بسیج بودند که پس از بازبینی آثار شش گروه به بخش مسابقه راه یافتند.

رئیس بسیج هنرمندان بندرعباس عنوان کرد: جشنواره از امروز صبح سوم آبان آغاز شده و تا پنج آبان ماه ادامه خواهد داشت و در هر روز سه نمایش به روی صحنه خواهد رفت.

زامیرا اضافه کرد: هنر تئاتر، هنری گروهی است که با نظر و مشارکت جمعی شکل می گیرد و یکی از بهترین شاخه های هنری برای بیان مسائل اجتماعی جامعه است.

وی بر تولید آثار نمایشی با محتوای مناسب تأکید کرد و گفت: هدف اصلی این است که نمایش هایی با معیارهای اسلامی و منطبق بر نیازهای روز اجتماعی تولید شود و از پدید آورندگان چنین آثاری به صورت کامل حمایت صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 1727719

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها