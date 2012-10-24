دهمین جشنواره تئاتر بسیج استان هرمزگان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آصف زامیرا ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح جشنواره تئاتر بسیج در بندرعباس در جمع خبرنگاران گفت: این جشنواره با هدف گسترش تئاتر ارزشی، ارتقای سطح هنرمندان تئاتر عضو بسیج، جذب، کشف و معرفی استعدادهای نوظهور درحوزه تئاتر، معرفی هنر اسلامی به مردم برنامه ریزی و برگزار می شود.

وی افزود: نزدیک به 15 نمایش متقاضی حضور در جشنواره دهم تئاتر بسیج بودند که پس از بازبینی آثار شش گروه به بخش مسابقه راه یافتند.

رئیس بسیج هنرمندان بندرعباس عنوان کرد: جشنواره از امروز صبح سوم آبان آغاز شده و تا پنج آبان ماه ادامه خواهد داشت و در هر روز سه نمایش به روی صحنه خواهد رفت.

زامیرا اضافه کرد: هنر تئاتر، هنری گروهی است که با نظر و مشارکت جمعی شکل می گیرد و یکی از بهترین شاخه های هنری برای بیان مسائل اجتماعی جامعه است.

وی بر تولید آثار نمایشی با محتوای مناسب تأکید کرد و گفت: هدف اصلی این است که نمایش هایی با معیارهای اسلامی و منطبق بر نیازهای روز اجتماعی تولید شود و از پدید آورندگان چنین آثاری به صورت کامل حمایت صورت خواهد گرفت.