به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم خدایی امروز چهارشنبه در مراسم تقدیر از برگزیدگان کنکور سراسری و المپیاد علمی دانشجویان در محل دانشگاه ترتیب مدرس افزود: زمان برگزاری آزمون دکتری در فروردین ماه مشکل داشت که به 18 اسفند ماه موکول شد اما رشته ها و مواد آزمونی همچون سال گذشته خواهد بود و در نحوه اجرا بهبود حاصل می شود.

وی گفت: در بخش سنجش علمی در مجموع آزمون هایی که برگزار می شود 3 میلیون و 430 هزار نفر امتحان دادند که در مجموع یک میلیون و 400 هزار نفر در دانشگاههای مختلف پذیرفته شدند.

خدایی افزود: در آزمون سراسری امسال یک میلیون و 66 هزار نفر شرکت کردند و در نهایت 588 هزار نفر وارد دانشگاهها شدند. نسبت زنان به مردان داوطلب 60.03 به 39.97 بود که در ورودی دانشگاه ها 60.24 درصد زن به 39.76 درصد مرد بودند.

وی یادآور شد: 22 هزار و 800 کد رشته محل در آزمون سراسری امسال داشتیم که از این تعداد 77 کد رشته محل در 4 دانشگاه محقق اردبیلی، اهواز، لرستان و اراک در پذیرش مهندسی و گروه ریاضی محدودیت پذیرش برای دختران ایجاد کرده بودند که در زمان انتخاب رشته و بعد از آن تصحیح شد.

رئیس سازمان سنجش با اشاره به شرح تکلیف نقشه جامع علمی کشور برای ساماندهی نظام پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه کارگروه ماده 4 قانون حذف کنکور تاثیر 25 درصدی سوابق تحصیلی داوطلبان تصویب شده است و با توجه به قانون سال 86 که مشکلات اجرایی داشت، گزارش کمیسیون آموزش در کارگروه قرائت شد.

وی خاطرنشان کرد: قانون حذف کنکور در رشته های پر متقاضی قابلیت اجرایی ندارد و برای رشته های پر رقابت قانون را اصلاح می کنیم اما تا زمان اصلاح همان قانون اجرا می شود.

خدایی افزود: در بیش از 3 هزار کد رشته محل در دانشگاه آزاد، غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور سوابق تحصیلی جایگزین کنکور می شود که جزئیات آن در فرآیند ثبت نام اعلام خواهد شد.

وی درباره هفدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی گفت: در این دوره 17 رشته برگزار شد و 74 نفر برگزیده نهایی شدند. در مرحله اول از میان 324 هزار نفر که در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرده بودند 231 نفر به المپیاد راه یافتند و در مرحله نیمه متمرکز هم 576 نفر در آزمون نهایی شرکت کردند.

رئیس سازمان سنجش افزود: دو رشته ریاضی و شیمی در المپیاد به صورت بین المللی برگزار شد که در رشته ریاضی ایران اول و اوکراین دوم و در رشته شیمی ایران اول و سریلانکا دوم شدند.

وی گفت: با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز المپیاد کشوری با مرکزیت سازمان سنجش به تصویب رسید و در سال آینده فعالیت های این مرکز به خصوص با نگاه به کشورهای اسلامی گسترده تر می شود.

خدایی افزود: مرکز تحقیقات، ارزشیابی و تضمین کیفیت سازمان سنجش نیز مصوب شد که فرآیند اصلی آن ارزیابی 943 گروه آموزشی بود.

وی گفت: در آزمون دکتری سال 90 از میان 131 هزار شرکت کننده 6 هزار و 476 نفر قبول شدند و در سال 91 از میان 187 هزار شرکت کننده بیش از 9 هزار نفر پذیرفته شدند که در مرحله تکمیل ظرفیت نیز حدود 1700 نفر پذیرفته می شوند.

رئیس سازمان سنجش افزود: پذیرش در دکتری تقریباً دو برابر شده است و تغییرات محتوایی از 108 رشته امتحانی به 285 رشته امتحانی و از 280 درس به 1275 درس و 50 هزار سئوال از سال 90 تا 91 ایجاد شد.