رسالت خطیر و مهمی در تمامی عرصه ها بر عهده فرزندان شهدا است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گلمحمدی افزود : در عالم خلقت همه اجزاء بر هم تاثیر دارند حتی اعمال و رفتاری که از انسان ها سر می زند بعد از خودشان نیز منشا اثر خواهد بود.

رئیس شورای قضایی استان زنجان با اشاره به قیام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام گفت: مگر آثار و برکات این قیام همان لحظه تمام شد و دفتر قیام عاشورا بسته شده است. که طبیعتا آثار و برکات این قیام و نهضت بوده وهست و تا آخرت نیز باقی خواهد ماند. امام معصومی که در راه اسلام و خدا از تمامی هستیش گذشت تا دین و قرآن زنده بماند و همه این شهدای گرانقدر نیز از همه چیز خود گذشتند تا با جانفشانی در راه اسلام و قرآن از دین و نظام و جامعه خود دفاع کنند واین همه آثار و برکات و امنیتی که ما امروزه داریم مرهوم خون شهدا است.

گلمحمدی با بیان اینکه فرزندان شهدا وارثان شهدا هستند گفت :امروزه رسالت خطیر و مهمی در تمامی عرصه ها بر عهده شماست و تمام سعی و تلاش دشمن در زمان جنگ این بود که این نظام را از ریشه ساقط کند که این پدران شما بودند که بدون هیچ چشم داشتی فقط و فقط برای رضای خدا و دفاع از دین و کشور عزیز مان افتخار آفریدند به مقابله با دشمن شتافتند و در این راه نیز به درجه رفیع شهادت نائل شدند .

رئیس کل دادگستری کل استان زنجان افزود : نفوذ معنوی ایران اسلامی در سایر کشورها کاملا قابل لمس می باشد که در کنار این معنویات قدرت کشور عزیزمان در منطقه شاخص و حائز اهمیت می باشد.

گلم حمدی نقش رهبری معظم انقلاب اسلامی و اثر گذاری بیانات و سخنرانیهای ارزشمند ایشان در ابعاد مختلف سیاسی واقتصادی و... در دنیای امروزی را مهم برشمرد وگفت دشمنان انقلاب اسلامی تلاش می کنند که بین رهبری عزیز انقلاب و مردم فاصله بیندازد که همه ما امروزه شاهد هستیم نه تنها بین این دو فاصله نیفتاده بلکه روز به روز این وحدت و پیروی از ولایت فقیه پر رنگ تر شده است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در نامگذاری در سالهای گذشته افزود معظم له در طی چند سال گذشته از اقتصاد و تولید ملی و کار و تلاش مضاعف و خودکفایی در تمامی نیاز های کشور تاکید داشتند که همه ما باید با تمام تلاش و توان خود با پیروی از منویات مقام معظم رهبری در راستای تحقق فرمایشات معظم له گام برداریم .

در ابتدای این دیدار ذبیح الله بایگان به نمایندگی از فرزندان شاهد شاغل در دادگستری کل استان گزارشی از تعداد و میزان تحصیلات فرزندان شاغل در دادگستری ارائه نمود. و همچنین تعدادی از آنان مسائل و نقطه نظرات خود را بیان نمودند.