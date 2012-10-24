درمان ناباروری در آذربایجان شرقی بیش از 25 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر ، الهام غدیر خمی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه ای ضمن اعلام خبر فوق گفت: با استفاده از روش جدیدی موسوم به iui توانستیم درمان موفقیت آمیز بیماری ناباروری را تا 25 درصد افزایش دهیم.



وی در تشریح این روش آزمایشگاهی گفت : در روش درمان به شیوه iui اسپرم به درون رحم تزریق می شود که درمان بیماری ناباروری را بیش از پیش افزایش داده است.



وی در همین راستا ابراز داشت: قبل از اینکه اسپرم به رحم مادر تزریق شود با مواد مخصوصی شسته می شود و بعد به داخل رحم تزریق می شود.



وی در پایان سخنان خود ابراز داشت: آی.یو.آی روشی ساده است که در درمان ناباروری با علل ناباروری با عامل مردانی (کم بودن تعداد اسپرم، تحرک یا حجم اسپرم و یا شکل غیر طبیعی آن)، ناباروری به دلیل اختلالات دهانه رحم، ناباروری با علت توجیه نشده و نامشخص، اندومتریوز خفیف و متوسط، اختلالات تخمک گذاری، ترشحات کشنده اسپرم در سرویکس ، ناتوانی جنسی، کمبود ترشح سرویکس، قطع نخاعی، انزال زودرس یا ناهنجاری های دستگاه تناسلی و انزال معکوس استفاده می شود.

