رسوایی گسترده در بی بی سی/ کسی به آگهی استخدام در رسانه انگلیس اعتماد می کند؟

مجله مهر:کمی بیشتر از یک سال از زمانی که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا سفرش را در آفریقای جنوبی نیمه تمام گذاشت و به لندن بازگشت، می گذرد. به لندن برگشت که از زیر بار فشارهایی که بر او درباره ماجرای موسوم به «شنود گیت» وارد بود، شانه خالی کند. جلسه علنی کمیته پارلمانی مجلس عوام بریتانیا به بررسی رسوایی شنود غیرقانونی روزنامه نگاران در استخدام هفته نامه «news of the world» پرداخت، روپرت مرداک غول رسانه ای بریتانیا در این جلسه گفت که «من از عمق رسوایی آگاه نبودم و تعدادی از کارکنانم در این‌باره به من اطلاعات غلط داده بودند».او گفت که شخصا مسئولیت این ماجرا را برعهده نمی گیرد.

و حالا در شرایطی تقریبا مشابه، جرج انتویسل، مدیرکل بی‌بی‌سی در کمیته فرهنگی پارلمان بریتانیا مجبور به توضیح درباره اتهاماتی شده است که به زعم خودش «بسیار بسیار سنگین» است و به سیاق مرداک می گوید که «ما تا حد زیادی آن چه را که لازم بوده انجام دادیم». باز دیود کامرون نخست‌وزیر انگلیس زیر گیوتین رسوایی های رسانه ای بریتانیاست و خواستار توضیحات بیشتر شبکه بی.بی.سی شده است.

جایزه ملکه برای مجری هوسران

گذشته از تمام موضوعاتی که خط قرمزهای خانواده ملکه را شکسته و در هیبت یک رسوایی برای این خانواده منتشر شده است- از انتشار عکسهای بالاتنه برهنه کیدمیدلتون عروس ملکه گرفته تاا نتشارتصاویر برهنهپرنس هری نوه ملکهانگلیس- حالا باید اهدای نشان شوالیه از سوی ملکه به جیمی ساویل را هم به حساب رسوایی های خانواده سلطنتی بریتانیا اضافه کرد.

«جیمی ساویل» که این روزها مدیر کل بی بی سی را وادار به ارائه توضیح در پارلمان بریتانیا کرده است یکی از برجسته‌ترین مجریان بی‌بی‌سی در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی بوده و اخیرا مشخص شده است که وی در زمان فعالیت خود به ده‌ها کودک و نوجوان تجاوز جنسی کرده است. او در سال ۱۹۹۰ نشان شوالیه را از ملکه الیزابت دریافت کرده بود

.

پلیس بریتانیا ابتدا از تجاوز جنسی ساویل به 24 نفر پرده برداشته بود اما بعدا اعلام شد که دهها زن و مرد اعلام کرده اند که مورد سوء استفاده جنسی ساویل قرار گرفته اند که جوانترین آنها هنگامی که قربانی بدرفتاری جنسی شد تنها نه سال داشت. در هر حال 340 مورد از رسوایی های اخلاقی ساویل در سراسر انگلیس در دست بررسی است و جالب آنکه بسیاری از قربانیان می گویند که در اتاق جیمی ساویل در شبکه بی بی سی مورد تجاوز قرار گرفته اند.

امروز فقط روح جیمی ساویل شاهد این قضایاست، او قرار نیست در پارلمان انگلیس و دادگاههای این کشور حضور پیدا کند و به پرسش هایی درباره دهها مورد تجاوز جنسی اش پاسخ داد. ساویل یک سال پیش در سن 84 سالگی فوت کرد اما اقداماتش تاکنون به استعفای یکی از مدیران بی.بی.سی منجر شده است و مدیر کل بی.بی.سی و نخست وزیر این کشور را در یک دردسر وحشتناک گرفتار کرده است.

از مشکلات فرهنگی

فقط می توان با مشکلات فرهنگی اینگونه کارها را توجیه کرد. مدیر کل بی.بی.سی هم گفته که در گذشته مشکلات فرهنگی گسترده‌تری در بی‌بی‌سی وجود داشته که به جیمی سویل اجازه سوء رفتار جنسی داده است. او اشاره ای نکرده است که این مشکلات فرهنگی هنوز در این شبکه وجود دارد یا خیر؟

بعید نیست در یکی از همین جلساتی که جرج انتویسل مدیر کل بی.بی.سی برای توضیح به پارلمان بریتانیا و دادگاهها تردد می کند یکی از همان قربانیان تجاوز سویل، شئی مثل «خمیر ریش تراشی» را به سمتش پرتاپ کند. ماجرایی که در جلسه پرسش و پاسخ روپرت مرداک در پارلمان بریتانیا وقتی رخ داد که این غول رسانه های بریتانیا در مورد شنود تلفنی قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکا توسط خبرنگاران مجموعه تحت امرش گفت: «هیچ سندی دال بر این قضیه وجود ندارد»

آگهی جذب استخدام کارمند، از 21 مهرماه تاکنون، از روی سایت بی.بی.سی فارسی برداشته نشده است. اعتماد عمومی نسبت به این شبکه از بین رفته است. به گفته آقای انتویسل، بی‌بی‌سی در حال حاضر حدود ده مورد 'اتهامات جدی' در ارتباط با کارکنان خود در گذشته و حال را بررسی می کند!

ظاهرا تحقیقی درباره فرهنگ سازمانی بی‌بی‌سی در سال هایی که جیمی ساویل مجری معروف این شبکه، دهها کودک و زن را در ساختمان بی بی سی مورد تجاوز قرار داده بود در حال انجام است. نتایج این تحقیق در بهار سال میلادی آینده منتشر می‌شود. بعید این نیست این تحقیق به خودی خود، ماجراهای جدیدی از نمونه اقدامات ساویل را فاش کند.