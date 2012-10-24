فراخوان چهاردهمین پروژه چهار فصل تئاتر منتشر شد

ایوب آقاخانی مسئول پروژه دائمی چهارفصل تئاتر ایران درباره فراخوان جدید این پروژه به خبرنگار مهر گفت: همزمان با برگزاری کارگاه‌های سیزدهمین پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران که از آذرماه سال 90 معلق مانده بود، در دو روز چهارم و پنجم آبان‌ماه سال جاری چهاردهمین فراخوان این پروژه نیز منتشر شده است.



وی ادامه داد: کارگاه‌های سیزدهم چهار فصل تئاتر ایران با حضور 12 هنرمند از پنج استان کشور برگزار می‌شود. حمیدرضا نعیمی، حسین کیانی و ایوب آقاخانی اعضای هیأت علمی سیزدهمین کارگاه‌های پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران هستند.



در چهاردهمین فراخوان این پروژه چنین آمده است:



دفتر پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران از کلیه علاقمندان به نمایشنامه نویسی در سرتاسر کشور - به استثنای شهر تهران - دعوت می کند طرحهای خود را با محوریت وقایع یا شخصیتهای تاریخ سیاسی معاصر ایران ، تا پایان آبان ماه 1391 از طریق وبسایت (تارنما) رسمی این پروژه مشاوره درام نویسی ،به دفتر آن ارسال دارند تا توسط اعضای هیئت علمی فصل مربوط ، مورد مطالعه قرار گرفته ، نتایج اولیه به نویسندگان اعلام شود .

در صورت توجه نویسندگان به اولویتهای ذیل ، حمایت بیشتری از آثار نهایی ، توسط انجمن هنرهای نمایشی ایران ، مرکز هنرهای نمایشی – به خصوص در زمینه چاپ – به عمل خواهد آمد:

اولویت‌ها:



الف – پرداختن به شخصیتهای تاریخ - سیاسی معاصر ایران در فاصله نیم قرن ،از دهه های 1300 تا پایان 1350 هجری شمسی.

ب – پرداختن به وقایع مربوط به انقلاب اسلامی ایران.

ج – پرداختن به شخصیتهای موثر اما پرداخت نشده در آثار دراماتیک در تحولات سیاسی دوران مشروطه تا کنون.



تذکر:

یاد آوری می شود، عملکرد پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران به عنوان یک مرکز دائمی ارائه مشاوره به درام نویسان خارج از پایتخت به نیت ترقی کیفی در نمایشنامه نویسی کشور با ایجاد ارتباط میان علاقمندان دور از مرکز با نویسندگان صاحب سلیقه و صاحب نظر پایتخت در هر فصل و فراخوان به شرح زیر است:



اول – تعیین عنوان فصل و انتشار فراخوان مربوط توسط مدیریت پروژه .

دوم – انتخاب و انتصاب اعضای هیئت علمی فصل به تناسب موضوع ، توسط مدیریت پروژه .

سوم – گرد آوری طرح های اولیه نویسندگان از سراسر کشور (به استثنای شهر تهران ) .

از طریق بخش "ارسال آثار" وبسایت رسمی دفتر پروژه به آدرس اینترنتی : www.4Fasltheatre.com

چهارم – انعقاد جلسات پی در پی با حضور اعضای هیئت علمی فصل در محل دفتر پروژه به نیت انتخاب طرحهای اولیه پذیرفته شده و ارائه چکیده نظرات اعضای هیئت علمی به نویسندگان طرحها، برای ترتیب اثر در فرآیند نگارش نسخه اولیه .

پنجم – گرد آوری نمایشنامه های کامل شده اولیه در مهلت مقرر و مطالعه آنها توسط هیئت علمی فصل و دعوت از اکثریت قریب به اتفاق نویسندگان متون برای شرکت در کارگاههای فصلی و تجمیع آرا نظرات اساتید و شرکت کنندگان دیگر جهت تاثیر در نسخه نهایی نمایشنامه .

ششم – اعلام مهلت نهایی برای تکمیل نمایشنامه ها پس از شرکت در کارگاههای فصلی .

هفتم – گردآوری نمایشنامه ها در مهلت مقرر و اجرای دور پایانی باز خوانی متون ، توسط اعضای هیئت علمی فصل و اعلام نتایج نهایی.

هشتم – اعلام برگزیدگان فصل و ارسال آثارشان به واحد های مربوطه ، (انتشارات نمایش جهت چاپ ، انجمن هنرهای نمایشی ایران و امور استانها مرکز هنرهای نمایشی جهت اطلاع و اقدامات مقتضی ) و اعلام خروجی فصل در مطبوعات کشور.

نهم – آغاز فصل بعدی!