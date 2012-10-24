اعزام تیم کشتی منطقه 3 دانشگاه آزاد به المپیاد دانشجویان در اصفهان

کوروش علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم کشتی دانشگاه آزاد از فردا 4 آبان ماه به سرپرستی بنده به همراه کشتی گیران آزاد و فرنگی به این مسابقات اعزام می شود.



مسئول تربیت بدنی دانشگاه آزاداسلامی واحد قائم شهر افزود: در این مسابقات سجاد سام خانیان، مهدی قربانژاد، محسن پورصادق،امید هادی نژاد، میثم قنبری، خشایار دهستانی در رشته آزاد و رضا رضایی، مرتضی خداشناس، فرشاد بابایی، آرمین رضازاده، پیمان کاردگر، ابراهیم صادقی و علیرضا اکبری در اوزان 55 تا 120 کیلوگرم در کشتی فرنگی به نجف آباد اعزام می شوند.



علیزاده افزود: این اعزام در حالی صورت می گیرد که ایمان محمدیان، عباس طحان، حامد طالبی زرین کمر کشتی گیران ملی پوش این دانشگاه هم اکنون در اردوی تیم ملی جهت اعزام مسابقات بین المللی جام عثمان علی اف در تهران بسر می برند.



به گفته مسئول تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، این واحد دانشگاهی دارای 4 سالن ورزشی استاندارد سرپوشیده زمین فوتبال چمن استاندارد، پیست دو میدانی و خوابگاه ورزشی است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر دارای دانشجویان قهرمان و پهلوان در عرصه های ملی بین المللی و جهانی نظیر بهداد سلیمی سجاد انوشیروانی، سجاد عباسی، امیر عباس مرادی گنجی، بهنام طیبی، محسن حاجی پور، محمد طلایی، حسین توکلی ،ستار شیرآقایی، کیوان قنبرزاده، فاطمه چالاکی، بهادر مولایی و.... در رشته های نظیر کشتی، وزنه برداری، ووشو، فوتبال، والیبال، بسکتبال است.