دریافت نذورات نقدی عید قربان از طریق عابر بانک

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده مردم می توانند نذورات نقدی خود را از امروز از طریق شماره حساب6666 بانک ملی شعبه کمیته امداد وهمچنین تمامی عابربانک های متصل به شبکه شتاب پرداخت کنند .

وی گفت: همچنین این نهاد از طریق پایگاه اینترنتی www.emdad.irآمادگی دریافت کمکهای نقدی مردم است.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد تاکید کرد: این نهاد بخشی از کمکهای مردمی جمع آوری شده در روز عید قربان را برای کمک به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی ارسال خواهد کرد.همچنین از سایر استانها نیز اعلام آمادگی شده تا گوشتهای قربانی خود را به این مناطق بفرستند.

ستاری گفت: دفاتر ، مساجد و پایگاههای کمیته امداد در روز عید قربان آماده دریافت گوشت قربانی شده و یا نذورات نقدی هستند.