  1. جامعه
۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۱

دریافت نذورات نقدی عید قربان از طریق عابر بانک

دریافت نذورات نقدی عید قربان از طریق عابر بانک

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) از فراهم شدن امکان دریافت نذورات نقدی مردم برای عید قربان از طریق عابر بانک و پرداخت اینترنتی خبر داد .

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده مردم می توانند نذورات نقدی خود را از امروز از طریق شماره حساب6666 بانک ملی شعبه کمیته امداد وهمچنین تمامی عابربانک های متصل به شبکه شتاب پرداخت کنند .

وی گفت: همچنین این نهاد از طریق پایگاه اینترنتی www.emdad.irآمادگی دریافت کمکهای نقدی مردم است.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد تاکید کرد: این نهاد بخشی از کمکهای مردمی جمع آوری شده در روز عید قربان را برای کمک به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی ارسال خواهد کرد.همچنین از سایر استانها نیز اعلام آمادگی شده تا گوشتهای قربانی خود را به این مناطق بفرستند.

ستاری گفت: دفاتر ، مساجد و پایگاههای کمیته امداد در روز عید قربان آماده دریافت گوشت قربانی شده و یا نذورات نقدی هستند.

کد مطلب 1727765

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها