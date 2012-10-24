انتظار طولانی 150 فارغ التحصیل ملکانی برای اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قاسمی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروهی کشاورزی شهرستان ملکان بابیان اینکه از مدتها پیش زیر ساخت های این مجتمع به پایان رسیده و از سال قبل آماده واگذاری است، افزود: متاسفانه در واگذاری این مجتمع تعلل وجود دارد و همچنان آماده سازی آن به ماه های بعد موکول می شود .

وی جهادکشاورزی را مکلف کرد تا پایان این ماه نسبت به تعین تکلیف مجتمع اقدام کند.

به گفته فرماندار ملکان، مجتمع گلخانه ای شهرستان ملکان در 50هکتار احداث شده است و بیش از 40 میلیارد ریال برای تکمیل آن هزینه شده است .

وی افزود: در صورت واگذاری این مجتمع برای 150 نفر فارغ التحصیل بخش کشاوری بصورت مستقیم و هزار نفر بصورت غیر مستقیم شغل ایجاد خواهدشد .

شهرستان ملکان با 110هزار نفر جمعیت در فاصله 155 کیلومتری تبریزمرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده است.

