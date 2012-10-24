بارش باران در کردستان/هشدار هواشناسی در مورد آب گرفتگی معابر

محمد طالب حیدری در گفتگو با خبرنگار با اشاره به شرایط جوی استان کردستان طی روزهای آینده اظهار داشت: بر اساس بررسی های انجام گرفته از روز پنج شنبه چهارم تا روز شنبه ششم آبان ماه سال جاری استان کردستان تحت تاثیر یک سامانه بارشی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: نقشه های هواشناسی نشان می دهد که میزان بارش در همین مدت زمان در مناطق غربی استان کردستان از 10 تا 15 میلیمتر و در نوار شرقی استان نیز حدود پنج تا 10 میلیمتر باشد.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان با اشاره به امکان رعد و برق همراه با بارش باران گفت: رگبارهای ناشی از رعد و برق ممکن است در برخی از نقاط به طور موضعی سبب آب گرفتگی معابر شود و همزمان با این مهم در ارتفاعات بیشتر از دو هزار متر استان نیز احتمال بارش برف وجود دارد.

وی با اشاره به کاهش جدی دما طی هفته آینده در استان کردستان یادآور شد: این سامانه بارشی در هفته آتی هوای سردتری را در استان حاکم می کند به گونه ای که امکان دارد دمای هوا در ساعات اولیه صبح در برخی از نقاط استان کردستان به کمتر از سفر درجه نیز برسد.

طی چند روز اخیر و از ابتدای هفته جاری هوای کردستان تحت تاثیر سیستم بارشی قرار گرفت و به همین دلیل در بعضی از نقاط استان از جمله شهر سنندج بارش های پراکنده در روزهای شنبه تا دوشنبه روی داد.