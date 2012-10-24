داوود شیرکوند در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: انجمن نابینایان نگاه روشن از روز شنبه 29 مهرماه تا روز چهارشنبه چهارم آبان ماه برای اردوی یک روزه قم و جمکران شروع به ثبت نام کرد.

وی افزود: انجمن نگاه روشن قصد دارد برای مراسم پرفیض دعای عرفه مددجویان این انجمن را به اردو یک روزه ببرد که پول غذا به مبلغ شش هزار تومان از مددجویان گرفته می شود و مابقی هزینه از بودجه انجمن تأمین می شود.

برگزاری همایشی به مناسبت روز جهانی معلولان

شیرکوند یادآور شد: 12آذرماه روز جهانی معلولان است که در پی آن هستیم، همایشی را به مناسبت این روز در شهرستان ورامین برگزار کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به صحبتی که با دفتر کمیسیون دفاع از حقوق بشر انجام داده ایم، قصد داریم یک همایش مشارکتی برگزار کنیم.

رئیس انجمن نگاه روشن اظهار داشت:این همایش در شهرستان ورامین به منظور دفاع از حقوق معلولان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: امید است که بتوانیم از مسئولان شهرستان ورامین دعوت و مسئولان نیز با احساس مسئولیت بیشتری در این مراسم شرکت کنند، احساس همدردی خودشان را نشان دهند و از حق و حقوق معلولان دفاع کنند.