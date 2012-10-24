بسنده کردن به مصوبات اداری نمی تواند معضلات فرهنگی پدیده قاچاق کالا را حل کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی فرضی ظهر چهارشنبه در کمیته فرهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان کردستان اظهار داشت: متاسفانه دستگاه های اجرایی پس از برگزاری هر جلسه تنها به دنبال اجرایی شدن مصوبه مرتبط با خود هستند که تنها اجرایی شدن آن نمی تواند معضلات حوزه قاچاق کالا را رفع کرد.

وی افزود: اگر سیستم نظارتی کمیته های تخصصی سیستم نظارتی کامل و دقیقی باشد می تواند با ارائه راه حل های عملی و علمی کمک بسیاری به دستگاه های عضو کمیته فرهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان کردستان کند و خود به خود اجرای مصوبات نیز تسریع می یابد.

معاون فرهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه در کردستان نظارت بر دستگاه های عضو را موثرتر از گزارش گیری از آنان دانست و ادامه داد: در بسیاری از موارد دیده شده که علیرغم گزارش های ارائه شده فعالیت های ابلاغی انجام نگرفته و گزارشات ارسالی خلاف واقع هستند.

حجت الاسلام فرضی در ادامه سخنان خود بیان کرد: تا زمانی که کیفیت کالاهای تولیدی کشور بالا نرفته نمی تواند فضای عرضه محصولات ایرانی را به بازار فراهم کرد و به تبع آن استفاده از کالاهای خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند نیز افزایش می یابد.

وی یادآور شد: تعدادی از کالاهای ایرانی نیز با کیفیت بسیار بالا وارد بازار شده که متاسفانه مردم قدرت خرید آنها را به دلیل قیمت بالا نداشته و از همین رو از کالاهای قاچاق خارجی و ارزان قیمت و نسبتا بی کیفیت تری نسبت به کالای مشابه ایرانی استفاده می کنند.