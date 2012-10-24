علیرضا کاویان‌راد کارگردان "قصه‌های کهن" در گفتگو با مهر این انیمیشن را جزو اولین پروژه‌هایی معرفی کرد که به صورت صنعتی تولید شده‌اند و افزود: این انیمیشن به تهیه‌کنندگی مرکز پویانمایی صبا در 52 قسمت 10 دقیقه‌ای و با تکنیک دو بعدی در مدت پنج سال تولید شد و قرارست از این جمعه مصادف با پنجم آبان ماه هر روز در ساعت 18 از شبکه پویا پخش شود.

وی درباره موضوع فیلمنامه‌های "قصه‌های کهن" که بخشی از آن توسط محمد میرکیانی نوشته شده است، افزود: موضوع فیلمنامه‌ها بر اساس داستان‌های مثنوی، بوستان و گلستان است که یکبار بازنویسی و ماجراهایی به آن اضافه شده تا جذابیت کار بیشتر شود. هر قسمت نیز داستانی مجزا با شخصیت‌های خاص دارد و موضوع منحصر به فردی را دنبال می‌کند.

کاویان‌راد ادامه داد: "قصه‌های کهن" این امکان را برای ما فراهم کرد که ویژگی‌های فرهنگی ایرانی را به تصویر بکشیم و متون کهن ایرانی، منابعی سرشار و بکر برای پرداختن به موضوعات مورد علاقه فراهم می‌سازد؛ موضوعاتی که با وجود گذشت زمان همچنان کارآیی دارد.

این انیماتور استفاده از موسیقی کاملا ایرانی برگرفته از نغمه‌ها و سازهای ایرانی را از دیگر ویژگی‌های مجموعه معرفی کرد و یادآور شد: این بخش را مهرداد جنابی کار کرده و موسیقی بخشی تفکیک‌ناپذیر از مجموعه و ویژگی‌های آن شده است.