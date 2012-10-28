نحوه تاسیس دبیرستان های معارف اسلامی اعلام شد

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: در هشتصد و شصت و چهارمین جلسه شورای عالی با اصلاح مصوبه نحوه تاسیس دبیرستان های علوم و معارف اسلامی موافقت شد که براین اساس تمامی شهرستانها می توانند اینگونه مدارس را به صورت دولتی تاسیس کنند. لازم است درخواست خود را برای تاسیس با ذکر دلایل توجیهی، قابلیت ها و توانمندیهای استان به دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ارسال کنند.

وی افزود: با اصلاح این مصوبه موسسان دبیرستان های علوم و معارف اسلامی پس از بررسی کمیته ای مرکب از دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان رئیس کمیته، یکی از معاونان حوزه علمیه قم، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یا رئیس مدارس اسلامی، مدیر مدرسه شهید مهطری، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش به عنوان نمایندگان این کمیته مجوزهای لازم را برای تاسیس صادر می کنند.

به گفته نوید ادهم، دانش آموزان رشته علوم و معارف اسلامی از بین افراد علاقه مند، مستعد و دارای شایستگی های علمی، تربیتی، اخلاقی پایان دوره راهنمایی تحصیلی ( دوره اول متوسطه) با معدل کل حداقل 17 انتخاب خواهند شد.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: دبیرستان های علوم و معارف اسلامی می توانند با استفاده از مفاد آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیئت امنایی ( مصوب شورای عالی آموزش و پرورش ) اداره شوند.

این مقام مسوول در پایان تاکید کرد که دبیرستان های علوم و معارف اسلامی که با مجوز شورای عالی آموزش و پرورش تاسیس شده اند و یا بر اساس این مصوبه تاسیس می شوند برابر ضوابط و مقررات، موظف به ارائه سایر رشته های تحصیلی شاخه نظری نیز هستند.