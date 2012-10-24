10 هزار تن ماده غذایی فاسد در گلستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله عباسی ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان دانشگاه علوم پزشکی افزود: این مواد غذایی فاسد معدوم سازی و امحا شدند.



وی از تجهیز بیمارستانهای استان به سیستم اطلاعات بیمارستانی خبر داد و اظهار داشت: با تجهیز این سیستم تمامی بیمارستان‌های گلستان دارای سیستم اطلاعات بیمارستانی خواهند شد.

وی همچنین تصریح کرد:‌ در حوزه دارویی و غذایی معوقات سال ‎های 1387، 1388 و 1389 در حد قابل قبولی جلو آمد و دپوی دارویی بیماران خاص از دیگر کارهای خوب در این بخش بوده است.



وی ساماندهی نیروی انسانی را از دیگر اقدامات قابل قبول دانشگاه علوم پزشکی برشمرد و ابراز داشت: هنوز نیاز به نیروهای تخصصی وجود دارد.

قائم مقام وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی در گلستان افزود: فاز نهایی حسابداری تعهدی در استان انجام گرفته و از لحاظ کمی آنچه مدنظر بوده تامین شده است.