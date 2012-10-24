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۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

عباسی:

10 هزار تن ماده غذایی فاسد در گلستان کشف شد

10 هزار تن ماده غذایی فاسد در گلستان کشف شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از کشف 10 هزار تن ماده غذایی فاسد در یکسال گذشته در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله عباسی ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان دانشگاه علوم پزشکی افزود: این مواد غذایی فاسد معدوم سازی و امحا شدند.
 
وی از تجهیز بیمارستانهای استان به سیستم اطلاعات بیمارستانی خبر داد و اظهار داشت: با تجهیز این سیستم تمامی بیمارستان‌های گلستان دارای سیستم اطلاعات بیمارستانی خواهند شد.

وی همچنین تصریح کرد:‌ در حوزه دارویی و غذایی معوقات سال ‎های 1387، 1388 و 1389 در حد قابل قبولی جلو آمد و دپوی دارویی بیماران خاص از دیگر کارهای خوب در این بخش بوده است.
 
وی ساماندهی نیروی انسانی را از دیگر اقدامات قابل قبول دانشگاه علوم پزشکی برشمرد و ابراز داشت: هنوز نیاز به نیروهای تخصصی وجود دارد.

قائم مقام وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی در گلستان افزود: فاز نهایی حسابداری تعهدی در استان انجام گرفته و از لحاظ کمی آنچه مدنظر بوده تامین شده است.

کد مطلب 1727807

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