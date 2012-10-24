تشکیل کارگروه های محلی بانوان منطقه 20 تهران با محوریت "آسیبهای اجتماعی"

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اداره بانوان شهرداری منطقه 20 تهران با اشاره به این مطلب گفت: طرحهای اجتماع محور بانوان در 17 سرای محله این منطقه آغاز شده است که پس از برپایی کارگاه های آموزشی و جلسات توجیهی با تشکیل کارگروه های تخصصی و محلی در قالب پروژه های محلی نسبت به بررسی و رفع آسیبهای اجتماعی بانوان در سطح محلات اقدام می شود.

معصومه پورنظری افزود: پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، ظرفیت سازی اجتماعی، خانواده کارآمد، آداب زندگی اسلامی-ایرانی، ارتقای بینش فرهنگی، اوقات فراغت، گوهر رحمت و ارتقای کیفیت زندگی را از عناوین آموزشی طرح مورد نظر است.

وی یادآور شد: سرای محلات چشمه علی، شهادت، جوانمرد قصاب، دیلمان، ولی آباد، ظهیرآباد، دیلمان، فیروزآبادی، تقی آباد، شهادت، سیزده آبان، استخر، نفرآباد - هاشم آباد، اقدسیه، سرتخت، منصوریه - منگل و علائین از جمله محلهای اجرای طرحهای اجتماع محور بانوان است.

پورنظری اضافه کرد: کارگاه های آموزشی طرح اجتماع محور بانوان تا نیمه آبان ماه ادامه دارد و علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و یا شرکت در آن به سرای محله های مورد اشاره مراجعه کنند.

مدیر اداره بانوان شهرداری منطقه 20 تهران در پایان با اشاره به لزوم افزایش مشارکت اجتماعی بانوان در سطح محله، گفت: فعالیت سه مرکز مهارت آموزی کوثر، مرکز کار درخانه و برپایی کارگاه های آموزشی تخصصی برای بانوان از اقداماتی است که اداره بانوان شهرداری منطقه برای جلب مشارکت بانوان در سطح محله های 22 گانه انجام داده است.

ثبت 740 پیام شهروندی در سامانه 1888منطقه 20 تهران

مدیر سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 20 تهران از ثبت 740 پیام شهروندی در این سامانه طی شش ماه نخست سال جاری خبر داد.

حمید رضا قلیچ خانی با اعلام این خبر گفت: طی این مدت در مجموع 596 پیام در قالب انتقاد، 101 پیام در قالب تقدیر و تشکر و 43 در قالب شکایت از سوی شهروندان منطقه 20 تهران در سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران ثبت شده است.

وی افزود: بیشترین پیامهای ثبت شده در این سامانه با 141 پیام با موضوع نظافت و لکه گیری آسفالت هر یک با فراوانی 26 درصد مربوط به ناحیه 2 منطقه 20 تهران است.

قلیچ خانی بیان کرد: در حوزه حمل و نقل و ترافیک 127 پیام ثبت شده است که اهم موضوعات مربوط به تعیین و نظارت بر دریافت هزینه حمل و نقل و ترافیک عمومی، تأخیر و کمبود وسایل حمل و نقل عمومی و عملکرد رانندگان است.

وی با اشاره به اینکه در این مدت 119 پیام مردمی مربوط به ناحیه 4 در این سامانه به ثبت رسیده است، ادامه داد: از این تعداد پیام نظافت با 5/28 درصد، لکه گیری آسفالت با 6/12 درصد و نگهداری فضای سبز با 9 درصد اهم موضوعات پیامهای شهروندان را به خود اختصاص داده است.

مدیر سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه 20 تهران اضافه کرد: در حال حاضر از میان اقشار مختف شهروندان از جمله روحانیون، فرهنگیان، پزشکان و کارشناسان و... به عنوان ناظرین افتخاری برون سازمانی و همچنین کارکنان شهرداری منطقه به عنوان ناظرین درون سازمانی با سامانه 1888 شهرداری منطقه 20 همکاری می کنند که در حال حاضر دوهزار و 505 نفر به عنوان ناظر افتخاری جذب سامانه 1888 این منطقه شده است.

وی با اشاره به بهره گیری این سامانه از ابزارهای نوین ارتباطی، تلفن چهاررقمی 1888، صندوق دریافت انتقادات و پیشنهادات مستقر در منطقه، نمابر 55167171، پست الکترونیکیwww.tehran.ir/1888 و ارتباط مستقیم روزهای دوشنبه در مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران را از جمله ابزارهای ارتباطی این سامانه ذکر کرد.