آغاز عملیات تخریب پل ‌قدیمی تقاطع بزرگراه شهید بابایی با جاده‌ تلو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن وساق با اشاره به پیشرفت 85 درصدی عملیاتاجرایی در پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید بابایی با جادهتلو گفت: رمپدستـرسی شمـال جـادهتلـو به غرب بـزرگراه شهید بابایی، رمپدسترسی شرق بزرگراه شهید بابایی به شمال جادهتلو و همچنین لوپ دسترسی شرق بزرگراه شهیدبابایی به جنوب جادهتلو زیر روکشآسفالت رفته و متعاقب خطکشی مسیر و نصب علائمراهنمایی در روزهای آینده، این بخشها آماده بهرهبرداری خواهد شد.
مهندس بابیان اینکه تاکنون علاوه بر اجرای روکشآسفالت در پل باندتوزیع جنوبی، 450 متر طول از باندتوزیع جنوبی نیز زیر روکشآسفالت رفتهاست، یادآورشد: مسیر مورداشاره بهسرعت درحال تکمیل است اما بهرهبرداری از آن نیازمند رفع برخیاز معارضاتملکی بهمنظور تکمیل دسترسیها است.
وی همچنین بابیان اینکه تخریب و نوسازی پلمیانی تقاطع بزرگراه شهید بابایی با جادهتلو نیازمند استفاده از باندهای توزیع شمالی و جنوبی بهعنوان مسیرهای جایگزین است ، افزود: بهزودی ترافیک شرق به غرب این تقاطع به باندتوزیع شمالی که قبلاً مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاست، منتقل و بهاین ترتیب کار تخریب پلمیانی از ضلعشمالی آن آغاز می شود.
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