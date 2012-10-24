یک میلیارد تومان اعتبار برای اصلاح شبکه فاضلاب سنتی رشت نیاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور تکجو ظهر امروز با بیان اینکه این شرکت پارسال برای رفع مشکل بخش وسیعی از بافت قدیمی شهر رشت اقدام به لایروبی 80.4 کیلومتر فاضلاب سنتی کرد، افزود: در بسیاری از نقاط قدیمی شهر که اقدام به ساخت و سازهای جدید شده بود به دلیل عدم اجرای مناسب زیرساخت های شهری، سایز کم لوله ها و قدیمی بودن سازه ها مشکل خروج فاضلاب در این بخش ها وجود داشت که هفت هزار و 799 متر اصلاح و توسعه شبکه با اعتبار 900 میلیون تومان توسط دو پیمانکار انجام شد.

وی همچنین اظهارداشت: براساس برنامه ریزی قبلی این شرکت در شش ماهه نخست امسال 47.7 کیلومتر عملیات لایروبی و دو هزار و 183 متر اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب سنتی انجام داده است.

مدیر آب و فاضلاب شهری گفت: برای 34 نقطه از شهر رشت 120کیلومتر عملیات لایروبی فاضلاب و در صورت جذب اعتبارات لازم سه هزار و 400 متر عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب سنتی رشت را به انجام خواهد رساند.

وی یادآورشد: برای اجرای برنامه های پیش بینی شده بخش فاضلاب سنتی رشت در سال جاری اعتباری افزون بر یک میلیارد تومان با همکاری سه پیمانکار محلی و تعدادی از پیمانکاران بصورت موردی از بخش جاری شرکت مورد نیاز است.

تکجو ادامه داد: برای نگهداری شبکه فاضلاب سنتی رشت اعتباری افزون بر 175 میلیون تومان از محل اعتبارات طرح های عمرانی استان در سال جاری پیش بینی شده است.