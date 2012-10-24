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۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

حسینی:

دعای عرفه در حرم رضوی برگزار می شود

دعای عرفه در حرم رضوی برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی از برگزاری دعای عرفه در حرم مطهر حضرت رضا(ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام جلال حسینی اظهار کرد: مراسم وی‍ژه روز عرفه با سخنرانی حجت ‌الاسلام مومنی و قرائت دعای عرفه امام حسین(ع) توسط مداح اهل بیت(ع) عباس حیدرزاده در چهارم آبان‌ماه از ساعت13:30 الی 16:30 در صحن جامع رضوی برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری نماز باشکوه و جشن عید سعید قربان در حرم مطهر رضوی خبر داد و گفت: نماز عید سعید قربان ساعت  7 صبح روز عید به امامت آیت‌ الله علم‌الهدی امام جمعه مشهد مقدس در صحن جامع رضوی برگزار خواهد شد.

دبیرشورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی اظهار کرد: مراسم ویژه جشن عید سعید قربان نیز روزهای چهارم و پنجم آبان‌ماه در رواق امام خمینی(ره) ساعت 17:30 الی 20 با سخنرانی حجت‌ الاسلام والمسلمین موسوی شاهرودی و مدیحه‌سرایی ذاکران اهل بیت(ع) برگزار می‌شود.

کد مطلب 1727830

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