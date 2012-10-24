15میلیون ریال کمک بلاعوض به مددجویان قلعه رئیسی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت رحیمی نیا افزود: سرکشی به مناطق محروم وکمک برای توانمندسازی مددجویان از اولویت های کاری کمیته امداد این شهرستان است.

وی بیان داشت: به همین منظور از خانوادهای سه روستای محروم "کوه مسی" و"کونمسی" و"کمردوغ" از توابع بخش چاروسا بازدید شد.

رحیمی نیا با بیان اینکه وضعیت مسکن، بهداشت، معیشت، تحصیل فرزندان و طرحهایی خودکفایی در این روستلها بازدید شد، عنوان کرد: طرحهای خوداشتغالی دامداری باوجود مراتع مناسب برای چرای دامها از بهترین طرحها بوده که از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها جلوگیری می کند.

وی افزود: این طرحها بخشی اعظمی از تولیدات و فراوردهای لبنی خود را به بازار عرضه می کنند.

مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه اظهار داشت: اولویت تخصیص اعتبارات در سر فصلهای کاری، با محروم ترین روستاهای شهرستان است.

وی افزود: این نهاد برای اعطای وامهای خود اشتغالی به مددجویان تحت حمایت با توجه به توان آنها و ظرفیت های موجود در هر منطقه وسوق دادن افراد به سوی توانمندسازی و خوداتکایی آمادگی کامل دارد.

در مدارس شهر چرام فضای سبز ایجاد می شود

کارشناس مسئول بهداشت مدارس شهرستان کهگیلویه، گفت: در مدارس شهر چرام فضای سبز ایجاد می شود.

حکیمه رضایی افزود: شهرداری چرام با همکاری اداره منابع طبیعی، موظف به اجرای این مصوبه هستند.

وی بیان داشت: همکاری سازمان ورزش و جوانان در ایجاد امکان استفاده دانش آموزان از سالن های ورزشی نیز ضرورت دارد.

رحیمی همچنین تاکید کرد: بخشداری این شهر موظف به هماهنگی با دهیاری ها برای در اختیار قرار دادن کمک های اولیه به مدارس روستایی است.

مراجعه فوری به پزشک در هنگام کاهش وزن بدون دلیل ضروری است

افراد پزشک شبکه بهداشت و درمان بهمئی گفت: در صورت ایجاد خال جدید یا تغییر شکل خال های قدیمی، ایجاد توده غیرطبیعی در سینه یا هر قسمت از بدن، عدم بهبود زخم و کاهش وزن بدون دلیل، لزوم مراجعه به پزشک ضروری است.

امیر حاجی رجبی افزود: خشونت صدا یا سرفه های طولانی، تغییر در اجابت مزاج یا دفع ادرار، گیر کردن غذا در گلو، خونریزی و ترشحات غیر طبیعی نیز از دیگر موارد ضروری برای مراجعه به پزشک و پیگیری به موقع است.

وی بیان داشت: با محافظت از پوست در برابر آفتاب، ورزش منظم، تزریق واکسن هپاتیت ب، معاینه پستان ها پس از ازدواج توسط پزشک، عدم استعمال دخانیات و مشروبات الکلی و عدم استفاده از رژیم غذایی پرچرب، می توان خطر ابتلا به بیماری هایی نظیر سرطان را تا حد زیادی کاهش داد.

حاجی رجبی پیروی از توصیه های سلامت، زندگی توام با شادی و به دور از دغدغه های جسمی و روحی را برای ما به همراه دارد.

تشخیص به موقع سرطان پستان جان بیماران را نجات می دهد

کارشناس بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: با تشخیص به موقع تومور سرطانی، شانس طول عمر پنج ساله بیماران 98 درصد است.

فروغ حمیدی افزود: با بزرگ شدن تومور و انتشار در سایر نقاط بدن، طول عمر پنج ساله بیمار کاهش قابل توجهی خواهد یافت.

وی اظهار کرد: وجود توده یا افزایش ضخامت پستان، وجود درد در پستان، فرورفتگی یا چین خوردگی پوست پستان، تغییرات شکل سینه، تورم، قرمزی و گرما در ناحیه پستان، ترشح از نوک سینه، فرو رفتن نوک سینه، پوسته ریزی پوست سینه یا اطراف نوک سینه، از جمله علائم احتمالی سرطان پستان هستند.

حمیدی بیان داشت: ماموگرافی یکی از موثرترین ابزارها برای تشخیص زودرس سرطان پستان است.

وی تصریح کرد: ماموگرافی می تواند مدت ها قبل از اینکه در معاینه توده ای لمس شود ، تومور را شناسایی کند.

این کارشناس بهداشت خانواده افزود: در صورت عدم تشخیص ماموگرافی نیز تداوم معاینات شخصی ماهانه ضروری است.