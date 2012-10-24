وقوع سیل در روستای "شورنگ درنگ" چهارمحال و بختیاری

اسکندر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت چهاربامداد امروز طغیان رودخانه موجب وقوع سیل در روستای "شورنگ درنگ" منطقه بازفت شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری شد.
وی گفت: این روستا در کنار رودخانه بوده است و بارش فراوان در این منطقه موجب طغیان رودخانه و طغیان رودخانه موجب وقوع سیل در این روستا شده است.
معاون فرماندار کوهرنگ گفت: سریعا ستاد حوادث تشکیل شده است و نیروهای هلال احمر به این روستا اعزام شده است.
وی ادامه داد: تلف دامهای روستا و لوازم روستائیان توسط سیل ازخسارتهای وقوع این سیل عنوان شده است.
خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.
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