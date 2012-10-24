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۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۰۷

بامداد امروز/

وقوع سیل در روستای "شورنگ درنگ" چهارمحال و بختیاری

وقوع سیل در روستای "شورنگ درنگ" چهارمحال و بختیاری

کوهرنگ - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار کوهرنگ از وقوع سیل در روستای "شورنگ درنگ"شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

اسکندر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت چهاربامداد امروز طغیان رودخانه موجب وقوع سیل در روستای "شورنگ درنگ"  منطقه بازفت شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری شد.

وی گفت: این روستا در کنار رودخانه بوده است و بارش فراوان در این منطقه موجب طغیان رودخانه و طغیان رودخانه موجب  وقوع سیل در این روستا شده است.

معاون فرماندار کوهرنگ گفت: سریعا ستاد حوادث تشکیل شده است و نیروهای هلال احمر به این روستا اعزام شده است.

وی ادامه داد: تلف دامهای روستا و لوازم روستائیان توسط سیل ازخسارتهای وقوع این سیل عنوان شده است.

خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 1727836

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