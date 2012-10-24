علم و دانش حیات جامعه را حفظ می کند/ تغییر ریل حرکت اقتصادی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوترابی امروز چهارشنبه در مراسم تقدیر از برگزیدگان کنکور سراسری و المپیاد علمی دانشجویان در محل دانشگاه ترتیب مدرس افزود: مطمئنا غرب نیز فردا از تصمیم امروز خود پشیمان می‌شود.

وی گفت:‌ اگر با نگاه منصفانه کارنامه جمهوری اسلامی را در طول سه دهه مورد بررسی و نقد دقیق قرار داده شود، بالاترین کاری که این نظام انجام داده است رشد و توسعه علمی بوده است. چرا که علم محدود به حوزه علوم تجربی و یا علوم انسانی به معنای خاص نیست، بلکه مقوله علم همه عرصه‌های حیات انسان را در بر می‌گیرد و هر انسانی در برابر گام غیر علمی مسئول است و باید پاسخگو باشد.

نایب رئیس مجلس با اشاره به وضعیت آموزش عالی کشور در زمان پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در زمان پیروزی انقلاب اسلامی مجموعه‌ جامعه دانشگاهی کشور 180 هزار نفر بودند که اکثریت آن در مقطع کارشناسی و اندکی نیز در دوره کارشناسی ارشد تحصیل می‌کردند اما امروز از مجموع 4 میلیون و 200 هزار دانشجو، سالانه بیش از 800 هزار نفر در مقاطع ارشد و دکتری فارغ التحصیل می‌شوند.

وی گفت: ما نه تنها موفق شده ایم در این مدت کوتاه بالاترین شتاب تولید علمی را در سطح جهان داشته باشیم همچنین با تولید ثروت از فناوری به جایگاه خوبی رسیده ایم.

ابوترابی افزود:‌ جمهوری اسلامی ایران مفتخر است ظرفیتی در کشور ایجاد کرده که فاصله تبدیل علم به فناوری نیز به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

وی یادآور شد: چالش‌هایی که امروز نظام سلطه فراروی حرکت جامعه ایران اسلامی و نظام علمی کشور خلق می کند به این دلیل است که از این حرکت علمی هراس دارند و افقی که رهبر معظم انقلاب به عنوان سکاندار حرکت علمی کشور ترسیم کرده‌اند تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرجع علمی در جهان در نیم قرن آینده است.

نایب رئیس مجلس گفت: ما در مقطع حساس تغییر ریل حرکت اقتصادی کشور قرار داریم. باید منابع حاصل از فروش نفت به سرمایه ماندگار و مولد ثروت تبدیل شود و به این سمت حرکت کنیم و این منابع را از درآمدهای پشتیبانی کننده بودجه کشور حذف کنیم. ولی اراده‌ای نیز برای اجرایی کردن این موضوع وجود نداشت.

وی گفت: هرچه می‌گذشت بر خلاف باور علمی لزوم قطع وابستگی بودجه به نفت؛ در بودجه های سالیانه نقش و حضور درآمدهای نفتی بسیار پررنگ بود ولی امروز تحریم‌های دشمن به یاری ما آمده‌اند و ما می‌دانیم باید رابطه خود را با نفت قطع کنیم و امروز نیز در بودجه 92 سهم درآمدهای نفتی را کاهش دهیم که اگر این اتفاق رخ دهد دهه آینده با ذخایر ارزی عظیمی روبرو خواهیم بود.

ابوترابی با اشاره به تجربه موفق شهرداری های کلان شهر در استفاده از منابع مالی غیر از نفت در عمران و بهسازی شهرها گفت: با تشدید تحریم‌ها موفقیت‌ها هم بیشتر می‌شود.