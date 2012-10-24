حرم مطهر رضوی آماده پذیرایی از نمازگزاران عید قربان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ممتاز اظهار داشت: برنامهریزیهای لازم برای برگزاری باشکوه نماز عید سعید قربان صورت گرفته و برنامههای این عید سعید از ساعت 7 صبح روز عید با طنین نوای نقاره در صحن و سرای حضرت رضا(ع) آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری مراسم ویژه روز عرفه در حرم مطهر رضوی تصریح کرد: به منظور رفاه حال زائران بارگاه منور رضوی، تمامی فضاهای مسقف حرم مطهر رضوی نیز برای برپایی مراسم ویژه روز عرفه آمادهسازی شده است.
ممتاز ادامه داد: رواقهای مبارکه امام خمینی(ره)، دارالزهد، شیخ بهایی، دارالعباده، نیمه جنوبی بست شیخ حرعاملی، صحن هدایت و در صورت نیاز نیمه شرقی رینگ شیخ طبرسی مخصوص برادران مهیا خواهد شد.
وی ادامه داد: کلیه شبستانهای مسجد جامع گوهرشاد، صحن گوهرشاد، نیمه شرقی بست شیخ بهایی تا رواق مبارکه دارالنور، دارالولایه، دارالهدایه و صحنهای مقدس انقلاب، جمهوری اسلامی و رضوان نیز برای خواهران آماده خواهد شد.
وی تصریح کرد: بخشهای مختلف حرم مطهر رضوی با افزایش نیروها و خدمات، آمادگی کامل برای میزبانی از نمازگزاران را در عید قربان خواهند داشت و از زائرین و مجاورین گرامی خواهش میکنیم با خدمتگراران خود همکاری لازم را داشته باشند.
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