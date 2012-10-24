قطع برنامه های برون مرزی تحریم میلیون ها اروپایی از رسانه پاک اسلامی است

حجت الاسلام محمود مرویان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهراظهارکرد: امپراطوری رسانه ای غرب با پشتیبانی لابی صهیونیستی و تحت فشار نظام سلطه اقدام به قطع پخش شبکه های برون مرزی جمهوری اسلامی ایران از ماهواره هات برد کرده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: این حرکت غیر حرفه ای، خلاف عرف و قوانین صریح بین المللی و بر خلاف ادعاهای دروغین غرب در خصوص جریان آزاد اطلاعات و آزادی بیان و فعالیت های رسانه ای است.

وی تاکید کرد: این اقدام از سوی کشورهایی اعمال می شود که به نام آزادی بیان به نشریات و رسانه های غربی اجازه می دهند تا به مقدسات یک و نیم میلیارد مسلمان اهانت کنند و حتی اعتراض مسلمانان را نیز انعکاس نمی دهند.

وی بیان کرد: ما مطمئن هستیم به تدریج چشم های باز و دلهای بیدار اندیشه های روشن به ندای حق طلبانه ملتهای آزادی خواه و ضد استکبار متوجه می شوند و امپراطوری فساد، خشونت و بی هویت رسانه ای غرب، بیش از پیش مفتضح خواهد شد، جایگاه امید بخش، حق طلبانه و همراه با عواطف انسانی رسانه های جمهوری اسلامی اعتبار و اقتدار بیشتری خواهد یافت.