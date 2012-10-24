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۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۹

حجت الاسلام مرویان:

قطع برنامه های برون مرزی تحریم میلیون ها اروپایی از رسانه پاک اسلامی است

قطع برنامه های برون مرزی تحریم میلیون ها اروپایی از رسانه پاک اسلامی است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ضمن محکوم کردن اقدام جامعه اروپا در رابطه با قطع برنامه های برون مرزی ایران گفت: این اقدام تحریم میلیون ها نفر در اروپا از رسانه پاک انقلابی و انسانی جمهوری اسلامی است.

حجت الاسلام محمود مرویان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهراظهارکرد: امپراطوری رسانه ای غرب با پشتیبانی لابی صهیونیستی و تحت فشار نظام سلطه اقدام به قطع پخش شبکه های برون مرزی جمهوری اسلامی ایران از ماهواره هات برد کرده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: این حرکت غیر حرفه ای، خلاف عرف و قوانین صریح بین المللی و بر خلاف ادعاهای دروغین غرب در خصوص جریان آزاد اطلاعات و آزادی بیان و فعالیت های رسانه ای است.

وی تاکید کرد: این اقدام از سوی کشورهایی اعمال می شود که به نام آزادی بیان به نشریات و رسانه های غربی اجازه می دهند تا به مقدسات یک و نیم میلیارد مسلمان اهانت کنند و حتی اعتراض مسلمانان را نیز انعکاس نمی دهند.

وی بیان کرد: ما مطمئن هستیم به تدریج چشم های باز و دلهای بیدار اندیشه های روشن به ندای حق طلبانه ملتهای آزادی خواه و ضد استکبار متوجه می شوند و امپراطوری فساد، خشونت و بی هویت رسانه ای غرب، بیش از پیش مفتضح خواهد شد، جایگاه امید بخش، حق طلبانه و همراه با عواطف انسانی رسانه های جمهوری اسلامی اعتبار و اقتدار بیشتری خواهد یافت.

کد مطلب 1727846

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