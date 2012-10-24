افزایش میانگین تولید گندم در فارس/عدم حمایت کارخانجات از کشت پائیزه چغندر قند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد خرد ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون قیمت گندم معمولی550تومان و گندم ماکارونی 580 تومان است ودر صورتیکه کشاورزی از هر هکتار زمین چهار تن و کمتر محصول گندم به‌دست بیاورد دچار زیان می شود و به هیچ وجه کار اقتصادی انجام نداده است.

وی ادامه داد: دولت در دستورالعمل تعیین قیمت تضمینی گندم، راهکارهای تشویقی را برای کشاورزانی که محصول کیفی‌تر تولید کنند یا با رعایت روشهای بهینه کاشت و داشت، حجم تولید در هکتار را با حفظ کیفیت تولید ارتقا دهند، در نظر گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در خصوص تولید گندم و ذرت در استان فارس طی سال زراعی گذشته بیان کرد: گندم و ذرت محصولاتی استراتژیک و تاثیرگذار بر تغذیه جوامع است که در سال زراعی گذشته باوجود مشکلاتی که در تامین نهاده، جذب تسهیلات، نامساعد بودن شرایط اقلیمی و کسری منابع آب در استان وجود داشت توانستیم در این زمینه رکورد تولید یک میلیون و 661 هزار و 614تن تولید را برجای بگذاریم.

خرداضافه کرد: رقم تولید گندم در استان بالاتر از این میزان است و بخشی از تولیدات به‌دلیل فروش به بخش خصوصی و مصرف شخصی کشاورز درآمارهای جهاد کشاورزی فارس ثبت نشده است.

ثبت رکورد جدید در تولید گندم

وی همچنین از ثبت رکورد جدید فارس در تولید گندم به میزان 11.7تن در هر هکتار در منطقه دشت بکیان اقلید خبر داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در خصوص میزان تولید ذرت در فارس نیز ابراز داشت: امسال با اتخاذ روشهای جدید میزان تولید ذرت از 43 تن در هکتار به 53 تن در هکتار افزایش یافت و با زیر کشت رفتن 73 هزار هکتار از اراضی موفق 33 هزار هکتار ذرت علوفه‌ای و 40 هزار هکتار ذرت دانه‌ای کشت شده است.

خرد همچنین به افزایش تولید محصول علوفه‌ای برای تغذیه دام اشاره کرد و افزود: علوفه تولید شده بیش از نیاز استان است و از این رو تولیدکنندگان دام می توانند از این فرصت برای خرید و انبار علوفه مورد نیاز آینده خود استفاده کنند که متاسفانه تاکنون از این موضوع استقبالی نشده است.

وی تصریح کرد: در تولید کلزا سال زراعی گذشته با تولید بیش از پنج تن رکورد کشور و جهانی تولید را در فیروزآباد شکسته شد در صورتی که میانگین کشور در تولید کلزا دو تن در هر هکتار و میانگین فارس 2.5تن در هر هکتار است.

عدم حمایت کارخانجات از کشته پائیزه چغندر قند

رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس در ادامه عنوان کرد: براساس قولی که برای تولید چغندرقند پاییزه داده بودیم توانستیم این موضوع را عملیاتی کنیم اما متاسفانه تا امروز هیچ یک از پنج کارخانه موجود درفارس حاضر به همکاری برای خرید محصول نشده است.

خرد یاد آور شد: جهاد کشاورزی فارس به صاحبان کارخانه های تولید قند اعلام کرده که هزینه حمل و تامین بذر را تقبل می کند اما کارخانه‌های موجود ترجیح می‌دهند فقط شش ماه از سال را کار کنند.

وی تاکید کرد: در صورتی که تا پایان هفته کارخانه‌های استان حاضر به انعقاد قرارداد در زمینه خرید چغندر قند پاییزه نشوند با کارخانه های فعال در اصفهان قرار داد بسته می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس اظهار داشت: محصول پاییزه چغندرقند کیفیتی بالاتر از تولید بهاره دارد و علاوه بر آن از نظر هزینه نیز بسیار ارزان‌تر است.

کسب رتبه چهارم در کاشت و برداشت برنج

خرد سپس از کسب رتبه چهارم فارس در کاشت و برداشت برنج یاد کرد و افزود: در زمینه تولید برنج نیز تحولات مناسبی را در فارس شاهد هستیم به طوری که امسال 43 هزار هکتار سطح زیر کشت است وهم اکنون نیز منتظر پایان برداشت هستیم تا کل محصول مشخص شود.

وی کاشت و برداشت مکانیزه و استفاده از کود کمپوست را عمده ترین دلیل کسب موفقیت فارس در کاشت و برداشت برنج دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس همچنین به تولید 370 هزارتن سیب‌زمینی در فارس، کسب مقام اول در زمینه تولید گوجه فرنگی با تولید یک میلیون و 130 هزارتن ، کسب عنوان اول در تولید انار، انجیرو انگور، شکستن رکورد جهانی تولید کنجد ونیز موفقیت در کاشت محصولات صادراتی کلم و کاهو اشاره کرد.