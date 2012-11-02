جایگاه رفیع زنان متقی در تاریخ/ کدام زنان الگو هستند

جایگاه کنونی زنان

امروزه با زنان همانند یک کالا رفتار می‎شود. تمدن غربی زنان را از جایگاه رفیع معنوی و اخلاقی‎شان به زیر کشیده است و آنها را بازیچه دست مردان کرده است. جامعه غربی در صدد است زنان را به سمت مدپرستی و رقابت در بی حجابی سوق دهد. امروزه در جوامع غربی زندگی بی بندوبار و نامشروع بین زن و مرد رواج دارد.

از سوی دیگر، جامعه غربی قصد دارد جامعه مسلمانان را مثل خود کند. آنها تلاش می‎کنند پیمان و میثاق خانواده مسلمانان را نابود کنند و زنان مسلمان را از حجاب به دور کنند. آنها همچنین سعی می‎کنند با استفاده از ابزار‎هایی همچون مجلات، رسانه‎ها، سینما و ویدئو، سی. دی، اینترنت و... زنان را به سوی بی بند و باری و هرزگی سوق دهند. آنها برای رسیدن به این هدف تمام تلاش خود را می‎کنند و زنان برخی از مسلمانان نیز از آنها پیروی می‏کنند. زنان جوامع غیر مسلمان نیز از فرهنگ منحط غربی پیروی می‎کنند.

امروزه آزادی زنان یک شعار رایج در بین آنهاست. آنها به نام آزادی زن، وی را از محیط خانه خارج کرده‎‏اند. اکنون آزادی زنان مترادف زندگی بی قید و بند شده است یعنی هر طوری که مایلید زندگی کنید.

نقش تاریخی زنان مسلمان

امام خمینی(ره) فرمود: " تاریخ معلم انسان‎ها است" و " تاریخ چراغ راه آیندگان است". برخی زنان در تاریخ اسلام به عنوان الگو و سرمشق قلمداد شده‎اند. تقوا و اطاعت آنها از فرامین خداوند، معنویت، شهامت اخلاقی، و اعمال مذهبی آنها برای پیروان راستین اسلام شایان توجه است.

حضرت مریم(س)، دختر عمران، حضرت آسیه، زن فرعون، حضرت هاجر(س)، مادر اسماعیل(ع) حضرت سارا(س) مادر اسحاق(ع) و.... نمونه‎هایی از پارسایی و تقوا در تاریخ اسلام قبل از ظهور خاتم پیامبران، حضرت محمد(ص) هستند. خداوند با تأیید اعمال آنها، آنان را به این جایگاه رفیع رهنمون کرده و از آنها در قرآن کریم یاد کرده است.

خاتم پیامبران، محمد مصطفی(ص)، نام برخی از زنان پر افتخاری را که در زمان خود نقش مهمی را ایفا کرده‏اند ذکر کرده است. این زنان هنوز هم الگوی زنان مسلمان هستند. از جمله زنان پرافتخار اسلام می‎توان به نام حضرت خدیجه(س)، حضرت فاطمه(س) و حضرت زینب(س) و سمیه نخستین زن شهید اسلام اشاره کرد.

در این زمینه، به برخی ویژگی‎های زندگی حضرت خدیجه(س)، حضرت فاطمه الزهرا(س) و حضرت زینب(س) اشاره خواهیم کرد زیرا مظهر پرتو راستین اسلام هستند.

1- حضرت خدیجه(س)

در مراحل آغازین نبوت حضرت محمد(ص) حضرت خدیجه (س) یار و یاور اصلی پیامبر بود. حضرت خدیجه با تمام توان به یاری پیامبر شتافت، وی نخستین کسی بود که اسلام را پذیرفت. وی بی آنکه سؤالی و تردیدی کند اسلام آورد، پیش از آن نیز، این زن بزرگ همواره با پیامبر(ص) بود و تمام دارایی خود را صرف اهداف متعالی همسرش کرد. وی در زمان خود زن ثروتمندی بود اما همه ثروت خود را صرف دین اسلام کرد. حتی در سخت‏ترین شرایط از ماندن در کنار پیامبر تردیدی به دل راه نداد.

دوره آغازین نبوت، دوره سخت شعب ابوطالب

حضرت خدیجه کبری(س) چنان پارسا و با تقوا بود که در زمان راز و نیاز پیامبر با خدا در غار حرا مرتب به این غار می‎رفت و برای پیامبر محبوب اسلام(ص) غذا می‎برد و هنگامی که پیامبر به نبوت رسید، او همراه با حضرت علی(ع) امام اول مسلمین نخستین ایمان آورنده بود. حضرت خدیجه(س) موقعیت پیامبر(ص) را درک می‎کرد و از وی مراقبت می‎کرد به گونه‏ای که پس از وفات حضر خدیجه (س) پیامبر همواره به خاطر عشق عمیقش به زندگی با او با چشمان گریان از وی یاد می‎کرد. پیامبر اسلام فرمود: چه کسی می‎تواند جای خالی خدیجه را پر کند و هم‏تراز وهم‏شأن وی باشد. در حالی که وقتی همه از پذیرفتن نبوت وی سرباز می‏زدند، خدیجه کبری(س) بی قید و شرط وی را به عنوان پیامبر اسلام پذیرفت.

2- حضرت فاطمه زهرا(س)

رهبر زنان دو عالم، حضرت فاطمه زهرا(س) دختر حضرت خدیجه(س) است. پس از حضرت خدیجه(س) حضرت فاطمه زهرا(س) امر مراقبت از پیامبر را بر عهده گرفت.

الف) ام ابیها

حضرت فاطمه زهرا(س) در آن زمان که مادش فوت کرد دختر 5 یا 6 ساله‏ای بود. وی در سنی بود که می‏بایست تحت مراقبت خود باشد، اما وی همواره با پدرش بود و از او مراقبت می‎کرد. به رغم اینکه یک دختر بچه بود، همواره پیامبر(ص) را به فراخواندن مردم به راه خدا حتی در دوره اعمال بی رحمانه کافران ترغیب می‏کرد. در عین حال، وقتی که پیامبر بر اثر اعمال بی رحمانه کافران مجروح شد از وی مراقبت کرد. فاطمه(س) چنان شجاع بود که جرأت می‎کرد در برابر اعمال وحشیان کافران قیام کند وی همچنین چنان مورد علاقه پیامبر اسلام بود که پیامبر وی را "ام ابیها" مادر پدرش، لقب داد.

ب) رهبر زنان

پیامبر اکرم(ص) فرمود: فاطمه پاره تن من است عشق و علاقه و احترام پیامبر(ص) به دخترش حضرت فاطمه زهرا(س) چنان زیاد بود که هر وقت حضرت فاطمه(س) از خانه شوهرش می‏آمد پیامبر به استقبال دخترش می‏رفت. پیامبر(ص) قبل و بعد از سفرهایش با حضرت فاطمه زهرا(س) دیدار می‎کرد، زیرا تقوای حضرت فاطمه(س) نسبت به خداوند و اسلام بسیار زیاد و دارای شخصیت والایی بود. حضرت فاطمه(س) با"نور" الله خلق شد؛ و خداوند خود در برابر فرشتگان حضرت فاطمه(س) را ستود. حضرت فاطمه(س) به واسطه اعمال و کردار نیکش به عنوان"سیدة النساء عالم" (سرور و رهبر زنان عالم) در همه اعصار شناخته شده است.

تقوای وی لقب"الزهرا"(بانوی نور) را نصیب وی ساخت. وی را الزهرا نامیدند زیرا نور وی بهشت را منور می‏سازد و وی الگوی کامل زنان است.

پ) اعمال بزرگوارانه

حضرت فاطمه زهرا(س) در عصر خود به واسطه اعمال بزرگوارانه و ارجمندش زبانزد عام و خاص بود. او نسبت به فقرا بسیار مهربان بود و همه چیز را صرف کمک به فقرا می‎کرد. ایشان هیچ کس را دست خالی از درگاه خویش باز نمی‎گرداند.

حتی اگر مجبور می‏شد آخرین ذخیره غذایی خود را که برای افطار گذاشته بود به فقرا بدهد می‏داد و در تاریخ نمونه‏های زیادی از این اعمال حضرت فاطمه (س) ثبت شده است.

حضرت فاطمه (س) می‏توانست زندگی مجلل داشته باشد اما به رغم ثروت و دارایی‏هایش کار می‏کرد و پوشاک و خوراک ساده‏ای داشت. وی بسیار سخاوتمند بود و هیچ کس از خانه‏اش دست خالی بر نمی‎گشت. بارها غذای خود را به فقرا می‏داد و خود گرسنه می‏ماند.

اما بسیاری از مسلمانان حضرت فاطمه(س)را چنانچه باید نمی‏شناسند. حضرت فاطمه(س) نماد قرآن زنده است وی فخر زنان عالم و الگوی همه زنان است. هوش و خردمندی، فداکاری و مهمان نوازی، گذشت و بردباری و دانش و اصالت منش پدر بزرگوارش، هم در گفتار و کردار را به ارث برده است.

حضرت زینب(س)

دختر امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) خواهر امام حسن(ع) و امام حسین(ع) نوه گرامی پیامبر اسلام و از خانواده اهل بیت(ع) است. حضرت زینب(س) در کربلا همراه حضرت امام حسین(ع) بود. پس از شهادت خانواده بزرگوارش و یاران با وفای امام حسین(ع) زینب(س) در کاخ یزید از گفتن حقایق و اعتراض به اعمال وحشیانه یاران یزید در کربلا که یزید را سخت شرمسار کرد، ترس به دل راه نداد. امام خمینی درباره حضرت زینب(س) فرموده است:" زنی که در مقابل یک جباری ایستاد که اگر مردها نفس می‎کشیدند همه را می‏کشتند و نترسید و ایستاد و محکوم کرد حکومت را، یزید را محکوم کرد- به یزید فرمود تو قابل آدم نیستی، تو انسان نیستی، زن یک همچین مقامی باید داشته باشد".